Buổi họp báo khai mạc LHP Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 năm 2026 (DANAFF IV) vừa diễn ra. Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng BTC DANAFF cho biết LHP mở rộng thời gian, cách thức tổ chức chuyên nghiệp và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Từ Đà Nẵng, Liên hoan phim hướng tới việc lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á đến công chúng quốc tế. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim và khách mời trong nước, quốc tế.

Diễn viên Kiều Chinh từ Mỹ về Việt Nam dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026.

Diễn viên Kiều Chinh từ Mỹ đã bay về Việt Nam để tham dự sự kiện. Ở tuổi 89, minh tinh một thời vẫn trẻ, minh mẫn, được truyền thông chú ý. Bà bày tỏ hạnh phúc vì lần đầu được tham gia liên hoan phim, đồng thời mong muốn đây là nơi họp mặt nghệ thuật giữa Việt Nam và thế giới.

"Tôi kỳ vọng sự kiện thành công, mang đến nhiều điều lớn lao hơn về ngành điện ảnh nói riêng, nghệ thuật nói chung để tất cả chúng ta cùng ngồi lại với nhau", bà chia sẻ.

Clip diễn viên Kiều Chinh chia sẻ

Kiều Chinh đánh dấu sự trở lại Việt Nam của bà sau hơn 10 năm với vai chính Chiếc kén - tác phẩm được chọn tranh giải tại hạng mục Phim châu Á của LHP năm nay. Tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đã được ê-kíp mang giới thiệu tại các sự kiện điện ảnh lớn, trong đó có Cannes.

Diễn viên Kiều Chinh hội ngộ Tiến sĩ Ngô Phương Lan và nữ minh tinh Jane Seymour.

TS. Ngô Phương Lan nói khi xem tác phẩm Chiếc kén, bà và các thành viên trong BTC thật sự bất ngờ. Bà cảm ơn diễn viên Kiều Chinh và ê-kíp đã vượt chặng đường xa để đến với LHP Châu Á Đà Nẵng 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện, phim Chiếc kén cũng có suất chiếu đặc biệt với sự góp mặt của diễn viên Kiều Chinh, Uy Nhân, Daniel K. Winn, Samuel An, Lan Thy, Lê Anh Huy cùng ê-kíp sản xuất bộ phim, đạo diễn J. Robert Schulz vào ngày 29/6.

Như mọi năm, Phim Việt Nam là 1 trong những hạng mục được quan tâm nhất tại liên hoan phim. Số lượng tác phẩm đề cử tranh tài là 11, được ban giám khảo cân nhắc tuyển chọn từ hơn 50 dự án phát hành trong 1 năm qua.

Bà Ngô Phương Lan kể quá trình tuyển chọn các tác phẩm, ban tổ chức cân nhắc nhiều yếu tố. Họ đề cao tiêu chí nhân văn, sáng tạo, tác động xã hội và điểm mới mẻ của phim trong quá trình bầu chọn.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng BTC DANAFF 2026.

Bà Lan nhận định nếu trên thế giới, dòng phim nghệ thuật được quan tâm thì tại thị trường Việt Nam, thể loại này còn ít và thiếu. Danh sách đề cử tại LHP có sự góp mặt của phim Mưa đỏ với đề tài chiến tranh - cách mạng. Trước đó, tác phẩm này thu về hơn 30 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng), tạo hiệu ứng lan tỏa xã hội lớn. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tác phẩm thể loại kén khán giả dần được đón nhận và tạo sức hút.

Tuy nhiên, điều thách thức lúc này là tính đa dạng cho các phim tham gia liên hoan phim, nhìn rộng hơn là thị trường điện ảnh Việt.

“Thị trường thời gian qua gần như 1 nửa là phim ma quỷ, kinh dị, điều này đã được Cục Điện ảnh cảnh báo. Làm phim như thế không sai nhưng các nhà làm phim cần nêu cao tính nhân văn, bản sắc Việt Nam trong mỗi tác phẩm. Còn nếu phim làm ra chỉ để hù dọa, câu khách thì hơi đáng tiếc”, bà nói.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đồng Trưởng BTC DANAFF IV cho biết, sau 3 kỳ tổ chức, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng đã từng bước khẳng định vị trí là một sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa của thành phố Đà Nẵng; đồng thời là điểm hẹn giao lưu của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế.

"Đến với lần tổ chức thứ tư, liên hoan phim tiếp tục thể hiện khát vọng của Đà Nẵng trong việc xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, năng động, sáng tạo; nơi điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa, giữa thành phố Đà Nẵng với bạn bè khu vực và quốc tế", bà Thi nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam đồng chủ trì họp báo.

DANAFF IV giới thiệu hơn 100 tác phẩm điện ảnh tham dự các hạng mục, chương trình: Phim châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Phim Toàn cảnh điện ảnh châu Á, Phim Việt Nam hôm nay, Phim Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới, Phim Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ DANAFF IV, chương trình chiếu phim ngoài trời sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm công cộng ở Đà Nẵng và Hội An, góp phần đưa điện ảnh đến gần hơn với người dân và du khách.

Ảnh, clip: HK, BTC