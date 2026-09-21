Sáng 21/9, Đảng bộ Công an TP Hải Phòng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Đức (SN 1985, quê phường Trần Liễu, TP Hải Phòng), Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hải Phòng) được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã công bố quyết định cử Thượng tá Nguyễn Văn Đức đi biệt phái có thời hạn tại Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho Thượng tá Nguyễn Văn Đức.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình cho biết, việc Thượng tá Nguyễn Văn Đức được cử đi biệt phái là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí và tập thể Công an TP.

“Đây là kết quả, đánh giá chặng đường phấn đấu, phát triển của đồng chí Đức. Mong đồng chí tiếp tục phát huy sở trường để tham mưu hiệu quả cho Thành ủy Hải Phòng, thực hiện nghiêm túc quy định về yêu cầu của một sĩ quan biệt phái”, ông Bình nhấn mạnh.

Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng Nguyễn Văn Đức.

Thượng tá Nguyễn Văn Đức, tân Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự tin tưởng, quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND TP; Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP.

Thượng tá Nguyễn Văn Đức hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm, tận lực, không ngừng học hỏi, rèn luyện, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP và toàn thể cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Hải Phòng và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

XEM CLIP: Thượng tá Nguyễn Văn Đức phát biểu nhận nhiệm vụ.