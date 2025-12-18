Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an TP. Hải Phòng phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm

Phát biểu tại kỳ họp thứ 32 HĐND TP. Hải Phòng khóa 16, Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an Thành phố chia sẻ: “Lực lượng Công an Đà Nẵng luôn giữ một tinh thần nhất quán: Tất cả vì sự bình yên của nhân dân, vì sự phát triển an toàn của thành phố; quyết tâm làm thay đổi toàn diện tình hình an ninh, trật tự, tiến tới kiểm soát, giảm bền vững tội phạm trên địa bàn thành phố; tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát với nhiều cách làm mới”.

Theo đó, Công an Thành phố chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ; lực lượng Công an chủ động nắm khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để phục vụ, tháo gỡ, lực lượng công an xã, phường sẽ phải tiếp nhận giải quyết mọi vấn đề của doanh nghiệp và người dân ngay tại cơ sở.

Công an Hải Phòng thường xuyên giám sát công tác phòng chống tội phạm ma tuý từ cơ sở

Năm 2025, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của công an địa phương được triển khai quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, với 5 đợt cao điểm. Hàng trăm kế hoạch chuyên đề, chuyển mạnh sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược lâu dài, đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, đột phá, lấy xử lý nghiêm minh để thúc đẩy phòng ngừa, chuyển trọng tâm sang chủ động, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, không để tích tụ vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn. 511 gia đình, người dân không bị xâm hại nhờ phòng chống tội phạm từ sớm. Lực lượng công an thành phố đã đoàn kết kéo giảm 29,9% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tương ứng giảm 511 vụ.

“Với quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy, năm 2025, Công an Thành phố đã phát hiện 1.470 vụ việc, xử lý gần 3.500 đối tượng, triệt phá nhiều đường dây lớn; có 35 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí địa bàn không ma túy. Chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ phải làm đến cùng, vì tương lai của thế hệ trẻ và vì sự bình yên của từng gia đình”, ông Bùi Quang Bình cho hay.

Trung tá Nguyễn Văn Đức - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự thay mặt lực lượng Cảnh sát Hải Phòng nêu quyết tâm phòng chống tội phạm.

Song song đó, công tác quản lý giam giữ được đảm bảo tốt, không để xảy ra sai phạm và các vụ việc phức tạp. Trên không gian mạng, lực lượng chuyên trách đã chủ động ngăn chặn nhiều thông tin xấu độc và các hành vi lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Thiếu tướng Bình cho biết: “Chúng tôi xem đây là một mặt trận mới, và luôn cố gắng bảo vệ người dân trước những nguy cơ đang ngày càng tinh vi hơn. Lực lượng Công an cũng đã đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, như: xây dựng trung tâm an ninh an toàn thông tin mạng của thành phố; cơ sở dữ liệu nghiệp vụ; thiết lập nhóm phản ứng nhanh; xây dựng quy chế phối hợp…”.

Trong thời gian tới, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và tội phạm ma túy. Lực lượng công an thành phố sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, nâng cao năng lực dự báo, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào quản lý và điều tra, đẩy mạnh phong trào thi đua 3 nhất: “Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất”.

Thu Hằng