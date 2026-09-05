Sáng sớm ngày 5/9, buổi lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 diễn ra tại Trường THCS Yên Viên (xã Phù Đổng, Hà Nội). Những bộ đồng phục mới, khăn quàng đỏ và tiếng gọi nhau từ các dãy lớp khiến không khí trong trường khác hẳn ngày thường. Sau kỳ nghỉ hè, học sinh trở lại trường với nhiều câu chuyện chưa kịp kể hết cho bạn bè.

Điểm đáng chú ý của lễ khai giảng năm học 2026-2027 là các trường trên địa bàn xã Phù Đổng cùng tham gia chương trình kết nối trực tuyến với lễ khai giảng chung trên toàn quốc. Học sinh Trường THCS Yên Viên vì thế không chỉ dự một buổi lễ của riêng trường mình mà còn theo dõi chương trình được tổ chức đồng thời trên cả nước.

Đúng 7h39, lễ chào cờ trang nghiêm diễn ra trên sân trường. Toàn bộ 2.272 học sinh các khối đứng dậy, hát vang bài hát Quốc ca. Trong đó có hơn 600 học sinh đến từ khối 6, là những “thành viên mới” của ngôi trường này.

Chia sẻ về những định hướng và mục tiêu trong năm học mới, cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Viên - cho biết, thách thức lớn nhất của nhà trường hiện nay sau sáp nhập không nằm ở chuyên môn mà chính là ở yếu tố con người.

“Khi hai ngôi trường THCS Yên Viên và THCS Thị Trấn Yên Viên được sáp nhập, Ban giám hiệu đặt ra mục tiêu phải tạo dựng được một tập thể đoàn kết và cùng một định hướng phát triển. Nhà trường không chỉ hợp nhất về mặt tổ chức mà còn từng bước thống nhất về tư duy giáo dục, chuẩn hóa trình độ chuyên môn và đồng thuận về mục tiêu chất lượng. Mỗi giáo viên, mỗi tổ chuyên môn sẽ cùng nói chung một "ngôn ngữ chuyên môn", hướng tới mục tiêu tối thượng là sự tiến bộ thực chất của học sinh”, cô Nguyễn Thị Thanh Hà nói.

Năm học này, quy mô nhà trường tăng mạnh lên tới 2.272 học sinh (năm 2025 là 1.679 học sinh, tăng 593 học sinh) với hai điểm trường riêng biệt và diện tích cơ sở vật chất còn hạn chế. Đứng trước quy mô lớn cùng nhiều câu chuyện phía sau của những học sinh, từ hoàn cảnh, năng lực và ước mơ khác nhau, cô Thanh Hà nhấn mạnh trách nhiệm của người thầy càng trở nên lớn lao.

Nhà trường quyết tâm không vì sự tăng số lượng học sinh mà làm giảm đi sự quan tâm, không để áp lực công việc làm sụt giảm tình yêu nghề và đặc biệt không bỏ lại bất kỳ học sinh nào phía sau. Mọi kế hoạch, chương trình giáo dục đều được triển khai đồng bộ để học sinh ở cả hai điểm trường đều nhận được sự chăm sóc và chất lượng giáo dục bình đẳng.

Trong năm học 2026 - 2027, trường đề ra mục tiêu xây dựng mô hình "Trường học văn minh và cộng đồng gắn kết". Theo cô Thanh Hà, nhà trường chỉ đóng vai trò là môi trường giáo dục, còn sự phát triển toàn diện của học sinh phải dựa trên sự gắn kết chặt chẽ của 4 yếu tố: nhà trường, cha mẹ học sinh, bản thân học sinh và toàn xã hội. Mỗi học sinh cần được nhìn nhận không chỉ qua điểm số mà qua sự tiến bộ, phẩm chất, kỹ năng, những khó khăn và cả những ước mơ của các em. Nhà trường, gia đình và xã hội cùng nhìn về một hướng - đó là tạo cho các em một môi trường an toàn để học tập, một môi trường nhân văn để trưởng thành và những cơ hội tốt đẹp để phát triển.

Sự đồng hành của phụ huynh trong việc rèn luyện đạo đức ở nhà, sự chủ động vươn lên của học sinh cùng sự chung tay của xã hội có vai trò then chốt.

“Trước khi hướng tới những mục tiêu lớn lao, nhà trường tập trung rèn luyện cho các em từ những điều nhỏ nhất nhưng đầy tính nhân văn: biết chào hỏi khách khi đến trường, biết nói lời cảm ơn với mọi người xung quanh và biết chủ động xin lỗi khi mắc lỗi”, cô Thanh Hà nói.

Thông qua kỷ luật tích cực và sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo, Trường THCS Yên Viên mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, củng cố niềm tin yêu của phụ huynh và nhân dân địa phương. Trong buổi lễ khai giảng năm học mới, nhà trường thực hiện buổi ký lễ cam kết với chính quyền địa phương và ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm mục tiêu xây dựng môi trường học tập an toàn thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội. Qua đó thắt chặt sự gắn kết giữa 4 bên gia đình - học sinh - nhà trường - xã hội.

“Ngay từ đầu năm học, nhà trường xin cam kết cụ thể hóa các nội dung của mô hình thành những việc làm thiết thực hàng ngày: xây dựng quy tắc ứng xử văn minh, trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công an xã và Ban đại diện cha mẹ học sinh để quản lý, giáo dục học sinh vững vàng về đạo đức, trong sáng về lối sống, nói không với bạo lực và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền cho các em học sinh về những vấn đề nóng của xã hội; phát huy vai trò gương mẫu của mỗi thầy cô giáo để các em học sinh noi theo. Chúng tôi rất mong trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Cấp ủy, Chính quyền và sự đồng hành, trách nhiệm của các bậc phụ huynh, sự phối hợp hiệu quả từ các ban, ngành, đoàn thể địa phương”, cô Thanh Hà phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

N Thảo