Chia sẻ với VietNamNet, ông Kiều Văn Minh, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, trước sắp xếp, Hà Nội có 2.344 cơ sở giáo dục (trường, trung tâm), sau sắp xếp còn 1.093 đơn vị. Như vậy, số cơ sở giáo dục giảm do sắp xếp là 1.251 đơn vị, tương đương 53,3%.

Khối các trường mầm non, phổ thông

Đối với khối các trường mầm non, phổ thông thuộc quản lý của UBND cấp xã, tổng số trường trước sắp xếp là 2.163 (trong đó có 43 trường chất lượng cao không thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại).

Sau sắp xếp, còn 938 trường, gồm 43 trường chất lượng cao và 895 trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học, với 1.225 phân hiệu. Tổng số trường giảm 1.225, tương đương 56,6%.

Cụ thể, về trường mầm non, trước sắp xếp là 817 trường, sau sắp xếp còn 326 (giảm 491 trường, tỷ lệ giảm 60,2%).

Về trường tiểu học, trước sắp xếp là 731 trường, sau sắp xếp còn 298 trường (giảm 433 trường, tỷ lệ giảm 59,6%).

Về trường THCS, trước sắp xếp là 612 trường, sau sắp xếp còn 226 trường (giảm 386 trường, tỷ lệ giảm 63,2%).

Đối với trường tiểu học và THCS, trước sắp xếp có 3 trường; sau sắp xếp có 88 trường. Đây là 85 trường được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường tiểu học, THCS có điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình trường nhiều cấp học.

Học sinh một trường tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Đối với các trường mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt trực thuộc Sở GD-ĐT, Hà Nội giữ nguyên 124 trường THPT hiện có và 7 trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật.

Khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm GDNN - GDTX

Cũng theo đại diện Sở GD-ĐT, số trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) của Hà Nội trước sắp xếp là 29, sau sắp xếp còn 14, giảm 51,7%.

Khối trường trung cấp trước sắp xếp có 9 trường, sau sắp xếp còn 2, giảm 7 trường, tương đương 77,8%.

Với khối trường cao đẳng, trước sắp xếp có 10 trường, sau sắp xếp còn 5, giảm 50%.

Về trường đại học, Hà Nội giữ nguyên 1 trường - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Sắp xếp nhân sự

Theo ông Minh, tổng số cán bộ quản lý trước sắp xếp (thời điểm tháng 8/2026) là 5.536 người, gồm 2.135 hiệu trưởng và 3.401 phó hiệu trưởng ở các cấp mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông nhiều cấp học.

Số cán bộ quản lý sau sắp xếp (tính tới tháng 8/2026) là 3.170 người, giảm 2.366 người, tương đương 42,74%.

UBND các phường, xã cũng đã bố trí, sắp xếp đội ngũ nhân viên (gồm các vị trí: kế toán, văn thư, thủ quỹ, thiết bị, thư viện, y tế) trường học như sau:

Số nhân viên trước sắp xếp là 6.550 người, gồm 1.755 kế toán, 1.177 văn thư, 107 thủ quỹ, 725 nhân viên thiết bị, 1.065 nhân viên thư viện, 1.721 nhân viên y tế trường học. Sau sắp xếp, số nhân viên (được bố trí đúng vị trí việc làm) còn lại là 6.251, trong đó có 1.578 kế toán, 1.012 văn thư, 137 thủ quỹ.

Sau ngày 30/12/2026, UBND các phường, xã sẽ tiếp tục rà soát, tinh gọn đội ngũ nhân viên theo thời gian quy định tại Công văn 3640/UBND-SNV.

Sau sắp xếp, 278 nhân viên (kế toán, văn thư, thủ quỹ) được bố trí vào các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp.

Sau khi bố trí nhân sự hỗ trợ giáo dục theo cơ cấu, số lượng quy định, có 88 nhân viên nghỉ theo diện tinh giản hoặc vì các lý do khác.