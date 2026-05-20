Làm giàu trên vùng đất khó

Năm 1995, ông Hà Văn Tân (SN 1968, người dân tộc Thái) cùng gia đình rời Thanh Hóa di cư vào xã biên giới Ea Bung (Đắk Lắk) lập nghiệp.

Những ngày đầu đặt chân đến vùng đất này, gia đình ông phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Đất đai rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt, cộng thêm công cụ sản xuất thô sơ khiến vợ chồng ông Tân phải làm thuê, làm mướn để kiếm sống.

Ông Hà Văn Tân cùng người dân kiểm tra ruộng lúa. Ảnh: Hải Dương

Dù gian khổ, nhưng với quyết tâm làm giàu trên vùng đất khó, sau khi ổn định chỗ ở, gia đình ông Tân bắt đầu thuê đất để trồng lúa, trồng mì (sắn), từng bước phát triển kinh tế. Ban đầu ông chỉ thuê diện tích nhỏ, dần dần khi đã có vốn trong tay, ông thuê diện tích lớn hơn và sau đó chuyển sang mua đất để canh tác.

Nhờ sự cần cù, siêng năng và lao động không ngừng nghỉ, sau 30 năm, ông Hà Văn Tân cùng gia đình đã có của ăn của để, xây dựng được một cơ ngơi khang trang bề thế.

Ông Tân chia sẻ niềm vui, hiện gia đình ông đang canh tác 50ha mía, 15ha lúa nước và sở hữu một trang trại nuôi bò, nuôi cá, mang lại lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm.

Nhờ nguồn thu nhập này, ông đã xây dựng được nhà cửa cho 5 người con, đồng thời giúp đỡ nhiều hộ gia đình trong thôn phát triển kinh tế.

Hai vợ chồng ông Tân đang ở trong ngôi nhà khang trang nhất vùng. Ảnh: Hải Dương

Cụ thể, trong năm 2024, ông Tân đã cho người dân trong thôn ứng trước khoảng 200 tấn mía giống để trồng, đến khi thu hoạch mới lấy tiền. Thậm chí một số hộ làm nhà theo chương trình của nhà nước, ông cũng sẵn sàng cho vay hàng chục triệu đồng để họ xây được căn nhà khang trang hơn.

Đáng chú ý, vào năm 2023, khi 12 hộ nghèo trong thôn được cấp 24 con bò giống, ông Tân nhận thấy nếu để từng hộ tự nuôi sẽ không hiệu quả. Vì vậy ông đã bàn với bà con góp bò nuôi chung và đứng ra làm tổ trưởng để điều hành, hướng dẫn việc chăm sóc.

Đến thời điểm hiện tại, đàn bò đã phát triển lên gần 40 con, khi nào bò được giá sẽ bán để chia lợi nhuận cho từng gia đình, đồng thời giữ lại bò mẹ để tiếp tục nhân đàn.

Ông Nguyễn Văn Phú (trái) - Phó chủ tịch UBND xã Ea Bung chia sẻ cùng ông Hà Văn Tân. Ảnh: Hải Dương

Không chỉ thành công trong phát triển kinh tế, năm 2015, ông Hà Văn Tân được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn 11 và công tác cho đến nay.

Trưởng thôn được bà con rất tin yêu, quý trọng

Hơn 10 năm trên cương vị này, ông Tân luôn thể hiện ý chí mạnh mẽ, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa nỗ lực giúp đỡ bà con trong thôn thoát nghèo, xây dựng đời sống ấm no. Đặc biệt nhờ sự hòa giải khéo léo của vợ chồng ông, nhiều gia đình gặp cảnh "cơm không lành, canh không ngọt" đã trở lại yên ấm, hạnh phúc.

Ông Tân kể, cách đây gần 1 năm, trong thôn có một gia đình thường xuyên xảy ra xích mích. Người chồng hay uống rượu rồi về nhà đánh chửi vợ con.

Lúc này ông Tân cùng một số cán bộ thôn xuống tận nơi để khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn. Sau khi nghe những lời khuyên bảo tận tình, đến nay gia đình này đã hòa thuận, vợ chồng chí thú làm ăn và cùng nhau nuôi dạy con cái.

Một trường hợp khác, người chồng sau khi đi chấp hành án phạt tù về thì liên tục mắng nhiếc vợ con vì cho rằng thời gian qua không được quan tâm, thăm nom.

Thấy vậy, ông Tân đã nghĩ ra cách nhờ vợ mình cùng đến gặp để khuyên nhủ. Sau đó vợ chồng ông Tân đến nhà phân tích cho người chồng hiểu "người vợ ở nhà phải một mình gánh vác, làm lụng vất vả nuôi con nên không có điều kiện đi thăm nuôi là hoàn toàn bất khả kháng và phải thông cảm". Sau khi nghe vợ chồng ông Tân phân tích hợp tình hợp lý, người chồng đã hết giận. Sau này người vợ thường xuyên đến nhà chơi và rất cảm ơn vợ chồng ông Tân.

Cánh đồng lúa ở thôn 11, xã Ea Bung bạt ngàn màu xanh. Ảnh: Hải Dương

Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự trong thôn rất ổn định, hầu như không có tình trạng tụ tập ăn nhậu, đánh nhau; trong thôn cũng không có trường hợp vượt biên và không có người nghiện ma túy.

Theo lời ông, người dân trong thôn rất đoàn kết. Khi gia đình nào vào vụ mùa mà neo người, ông Tân đều đứng ra huy động chị em phụ nữ và các đoàn thể giúp đỡ ngày công.

"Gia đình nào có tang lễ nhưng hoàn cảnh khó khăn, ban tự quản thôn đều đứng ra vận động bà con quyên góp ủng hộ. Có những gia đình đã được hỗ trợ khoảng 20 triệu đồng để lo hậu sự" - ông chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung Nguyễn Văn Phú ghi nhận, ông Tân là trưởng thôn gương mẫu, trách nhiệm và luôn hết lòng giúp đỡ mọi người nên được bà con rất tin yêu, quý trọng. Trong công việc, thôn 11 dưới sự dẫn dắt của ông Tân luôn là đơn vị đi đầu trong xã, được cấp trên rất tin tưởng.

"Gia đình ông Tân ai cũng siêng năng, cần mẫn nên kinh tế rất khá giả, thuộc diện thu nhập cao nhất vùng" - ông Phú nói và đánh giá rất cao năng lực làm việc cũng như tinh thần vì cộng đồng của vị trưởng thôn. Ông Tân không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà còn là tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi để bà con trong vùng noi theo.