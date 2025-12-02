XEM VIDEO: (Nguồn: Thi Tourguide)

Ngày 28/11 vừa qua, một đoạn video ghi lại cảnh anh Phạm Văn Long (42 tuổi, Trưởng thôn Mỹ Phú 1), đứng giữa dòng người xếp hàng chờ nhận quà cứu trợ sau đợt lũ lịch sử đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong clip, anh Long không dùng danh sách nhưng lại nhớ chính xác tên tuổi, hoàn cảnh của từng người trong số 800 hộ nhận quà.

Những thông tin như “hộ bà Bảy, neo đơn, nhà sập vách” hay “hộ anh Tuấn, 4 khẩu, trôi đầm tôm” đều được anh đọc chính xác từng hoàn cảnh. Hàng trăm người dân xếp hàng trật tự, không xảy ra cảnh chen lấn.

Hình ảnh anh Phạm Văn Long, Trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan đi chân đất, đọc tên 800 hộ dân lên nhận quà hỗ trợ sau lũ. Ảnh: NVCC

Điều đáng chú ý trong video là hình ảnh anh Phạm Văn Long, người trưởng thôn ăn mặc giản dị, quần cộc đến gối, chân đất, đứng điều phối hoạt động phát quà cứu trợ.

Không chỉ làm nhiệm vụ phân phát quà, anh còn quan sát rất kỹ. Khi phát hiện người lạ đeo khẩu trang, đội mũ trà trộn vào hàng, anh nhẹ nhàng mời họ ra ngoài để nhường phần cho bà con trong thôn.

Anh Nguyễn Văn Thi, thành viên đoàn thiện nguyện từ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, đồng thời là người quay đoạn video chia sẻ: “Lúc đó, chúng tôi mang theo 300 suất quà cứu trợ cho thôn, trong khi có tới 800 hộ dân. Chúng tôi lo khó đảm bảo sự công bằng, vì vậy đã nhờ anh Long hỗ trợ”.

“Chứng kiến anh nhớ chính xác từng hộ dân, thậm chí cả những đứa trẻ mới chào đời hay những cụ ông, cụ bà vừa qua đời, chúng tôi thực sự ngạc nhiên”, anh nói.

Trí nhớ "siêu phàm" nhờ 15 năm gắn bó, tâm huyết với bà con

Anh Phạm Văn Long sinh ra tại Mỹ Phú 1, từng phục vụ trong quân ngũ. Sau khi xuất ngũ và tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng, anh trở về quê làm công an viên. Đến năm 2010, anh được bầu làm trưởng thôn và từ đó gắn bó mật thiết với công tác quản lý, phát triển thôn Mỹ Phú 1.

Trao đổi với VietNamNet, anh Long chia sẻ về bí quyết ghi nhớ của mình: “Đó là kết quả của tính kỷ luật thép mà tôi tự rèn trong suốt 15 năm ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’. Với tôi, bà con trong thôn không chỉ là người dân, mà còn là người thân. Chính tình cảm ấy đã trở thành động lực để tôi không quên bất kỳ ai".

Anh Long cũng cho biết, suốt 15 năm qua, hàng ngày anh đi từng ngõ, gõ từng nhà, làm quen và ghi nhớ hoàn cảnh của từng người. Việc thuộc lòng nhân khẩu, kinh tế của 800 hộ dân, với khoảng 3.000 người trong thôn, kể cả những người tạm trú, là yêu cầu anh tự đặt ra cho mình.

Sau lũ, anh Long nhiệt tình giúp bà con trong thôn dọn dẹp, khôi phục lại cuộc sống.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trí nhớ hiếm có, anh Long còn thể hiện năng lực chỉ huy và tổ chức bài bản trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11. Dựa trên tấm “bản đồ phòng thủ thôn” do anh tự phác thảo từ khi còn là công an viên, ghi rõ từng điểm trũng, từng ngôi nhà dễ bị ảnh hưởng, anh đã chủ động kích hoạt kế hoạch sơ tán ngay khi có cảnh báo.

Gia súc được đưa lên vùng cao, còn người già và trẻ nhỏ được sơ tán đến nơi an toàn. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai quyết liệt, dù thôn Mỹ Phú 1 bị cô lập nhiều ngày, toàn bộ người dân vẫn an toàn.

Khi nước lũ dâng, anh Long dùng thuyền chở lương thực và nước uống đến từng hộ. Đến lúc nước rút, anh lại đứng ra điều phối việc tiếp nhận và phân bổ quà cứu trợ, ưu tiên theo mức độ thiệt hại để đảm bảo công bằng cho mọi người.

Anh Long cho biết, thôn của anh năm nào cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhưng năm nay thiệt hại nặng nhất. Đợt này, gia đình anh Long cũng là một trong những hộ mất mát nhiều khi toàn bộ đầm tôm sú, cua và cá dìa bị cuốn trôi, thiệt hại lên đến hơn 400 triệu đồng.

Dù vậy, sau khi lũ rút, anh vẫn ngày ngày lội bùn, giúp bà con trong thôn dọn dẹp, khôi phục lại cuộc sống. Anh chia sẻ: "Tài sản mất có thể làm lại, nhưng tình nghĩa xóm làng và trách nhiệm mình đã nhận thì không thể bỏ bê".

Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, rất nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng và sự tận tụy của anh Phạm Văn Long. Không ít người ngưỡng mộ trí nhớ "siêu phàm" và tinh thần trách nhiệm của anh. “Cảm ơn anh Long, những người như anh là niềm tự hào của cộng đồng”, tài khoản mạng Hương Chi viết.

"Không chỉ là người lãnh đạo, anh Long như một người con trong làng, luôn lo lắng, quan tâm đến cuộc sống của bà con", một ý kiến khác cho hay.