Tối 21/10, ông Zơrâm Buôn - Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ông Pơloong Nhương (48 tuổi), trưởng thôn A Tu 1, bị gấu rừng tấn công khi đang trên đường từ rẫy trở về nhà.

Khoảng 18h30 cùng ngày, người dân phát hiện ông Nhương nằm bất tỉnh bên đường, trên người có nhiều vết thương nghi do động vật hoang dã cào, cắn, nên lập tức đưa nạn nhân về thôn để sơ cứu.

Ông Pơloong Nhương được chăm sóc tại Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hùng Sơn phối hợp lực lượng y tế đưa ông Nhương đến Trạm Y tế xã Ch’Ơm, sau đó liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang điều xe cấp cứu lên tận thôn A Tu 1 đón nạn nhân đi điều trị.

Theo ông Zơrâm Buôn, nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu nhưng hiện đã tỉnh táo, xác nhận bị gấu rừng tấn công. Các y, bác sĩ đang tích cực theo dõi, chăm sóc.

Chính quyền xã Hùng Sơn đã khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, nhất là vào chiều tối, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng rà soát khu vực nghi có gấu rừng để bảo đảm an toàn.