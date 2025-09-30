XEM CLIP:

Hôm nay (ngày 30/9), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trí (58 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 10/9, Tổ công tác Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT - Công an TPHCM thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Song Hành - Lê Quang Đạo (xã Bà Điểm, TPHCM). Lúc này, lực lượng phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy biển số 2883-2757 có dấu hiệu vi phạm.

Ông Trí phản ứng lại CSGT làm nhiệm vụ và xô đẩy một TNXP. Ảnh: Cắt từ clip

Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, người này không chấp hành mà có hành vi chống đối, dùng đoạn dây thép gắn ổ khóa mang trên xe để uy hiếp tổ công tác. Sự việc đã gây cản trở quá trình làm nhiệm vụ và thu hút nhiều người dân dừng lại theo dõi.

Trong lúc này, anh N.H.T.G. (38 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TPHCM) là TNXP đi ngang qua đã dừng lại hỗ trợ CSGT dựng phương tiện. Tuy nhiên, Nguyễn Thành Trí bất ngờ xô đẩy khiến anh G. ngã xuống đường, bị chấn thương chân, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Lực lượng tại hiện trường đã khống chế ông Trí. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau đó, Công an xã Bà Điểm phối hợp tổ công tác đã khống chế, đưa ông Trí về trụ sở làm việc. Thời điểm này, đối tượng trong tình trạng say xỉn, thiếu tỉnh táo. Cơ quan công an lập hồ sơ, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ.