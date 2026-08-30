Ngày 30/8, lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định đổi tên Trường THPT Kim Sơn B thành Trường THPT Trần Đại Quang. Quyết định có hiệu lực từ 1/9/2026.

Theo quyết định, Giám đốc Sở GD-ĐT có trách nhiệm chỉ đạo thu hồi con dấu của Trường THPT Kim Sơn B, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định; đồng thời chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan để Trường THPT Trần Đại Quang hoạt động theo tên mới kể từ ngày quyết định có hiệu lực, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ liên tục, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Trường THPT Kim Sơn B đổi tên thành Trường THPT Trần Đại Quang. Ảnh: Trường THPT Trần Đại Quang.

Việc đổi tên diễn ra đúng dịp nhà trường tròn 60 năm xây dựng và phát triển. Theo nhà trường, việc mang tên Trường THPT Trần Đại Quang là niềm vinh dự lớn, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người con của quê hương Kim Sơn (Ninh Bình), từng học tập tại Trường THPT Kim Sơn B.