Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã cho ý kiến và nhất trí với phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình sẽ giữ nguyên 92 trường THPT thuộc Sở GD-ĐT; đồng thời tiếp tục rà soát, nghiên cứu mở thêm trường, điểm trường, đầu tư cơ sở vật chất và tăng số lớp... Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tỉnh giữ nguyên 23 trung tâm như hiện tại.

Tỉnh Ninh Bình đồng ý với phương án giữ nguyên 92 trường THPT và 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Đối với các xã, phường có quy mô dân số và diện tích dưới tiêu chuẩn, tỉnh thực hiện sắp xếp mỗi xã, phường có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Đối với các xã, phường còn lại, sắp xếp cơ bản còn một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS; những địa phương có quy mô học sinh lớn sẽ được bố trí từ 2–3 trường mỗi cấp theo quy định.

Riêng các phường Hoa Lư và Nam Định được bố trí 5 trường ở mỗi cấp học; không thực hiện sắp xếp đối với Trường Trẻ em Khuyết tật xã Giao Hưng.

Đối với 33 trường liên cấp, tỉnh thực hiện chia tách cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở để sáp nhập vào trường cùng cấp học trên địa bàn xã, phường. Trường hợp đặc biệt tại các xã, phường có dân cư thưa thớt, khoảng cách xa, địa hình phức tạp, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, hoặc trường có quá nhiều điểm trường... chưa bảo đảm các tiêu chí trên, UBND các xã, phường sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về nhân sự, vị trí hiệu trưởng và phó hiệu trưởng được bổ nhiệm sau sắp xếp sẽ được lựa chọn từ tất cả các trường cùng cấp thuộc diện phải sáp nhập, hợp nhất trên cùng địa bàn xã, phường. Trường hợp các trường trong phạm vi xã, phường không có nguồn nhân sự tại chỗ đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, UBND các xã, phường báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án điều động, tiếp nhận nguồn nhân sự từ nơi khác theo quy định (ưu tiên nguồn từ các xã, phường lân cận).

Tính đến ngày 1/7, toàn tỉnh Ninh Bình có 1.413 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên. Trong đó có 439 trường mầm non, 437 trường tiểu học, 422 trường THCS và trường liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở).