Công điện nêu tại một số nơi, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm.

Việc xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, sức khỏe của trẻ em, học sinh.

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng nêu trên và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong trường học, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của trẻ em, học sinh.

Trong đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

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Thủ tướng giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận, lưu mẫu thức ăn và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Đáng chú ý, Thủ tướng lưu ý xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiên quyết đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Lấy yếu tố an toàn thực phẩm, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quyền lợi của trẻ em, học sinh làm yêu cầu cốt lõi; không lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp.

Với cơ sở giáo dục đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại trường học, UBND cấp xã chỉ đạo việc lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu theo đúng quy định; bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, an toàn, chất lượng và phù hợp với yêu cầu dinh dưỡng.

Lãnh đạo các tỉnh, thành chỉ đạo ngành Giáo dục, ngành Y tế và chính quyền cấp xã tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với bếp ăn trường học, cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn; đặc biệt kiểm soát các cơ sở cung cấp suất ăn cho nhiều trường học, số lượng lớn học sinh và các khâu có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát và thông tin chính xác về thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm và các nội dung cần thiết liên quan đến bữa ăn để cha mẹ học sinh biết và tham gia giám sát.

Việc tham gia của cha mẹ học sinh nhằm tăng tính minh bạch và giám sát xã hội, không làm thay trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục.

Thủ tướng giao Bộ trưởng GD-ĐT tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Việc này cần quy định rõ điều kiện, quy trình tổ chức, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời giảm các thủ tục hành chính không cần thiết và áp lực không thuộc trách nhiệm chuyên môn của nhà trường.

Bộ cần chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế cập nhật, hướng dẫn xây dựng thực đơn và tổ chức bữa ăn đủ năng lượng, cân đối các chất dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, phù hợp với độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, thời gian trẻ em, học sinh ở trường, điều kiện vùng miền và mức tiền ăn.