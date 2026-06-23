Nghệ An:

Chiều 23/6, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Văn xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một thiếu niên tử vong.

Người dân hỗ trợ đưa thi thể thiếu niên lên bờ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, thiếu niên 16 tuổi (trú tại xóm 2, xã Quỳnh Văn) cùng em trai đi câu cá tại kênh tưới tiêu Nông Giang đoạn qua địa bàn xã.

Trong lúc câu cá, thiếu niên không may trượt chân ngã xuống kênh. Phát hiện sự việc, người em hô hoán người dân và người thân đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, nạn nhân đã tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Văn cho biết, khu vực xảy ra sự việc có mái taluy khá dốc, gây khó khăn cho việc bám víu khi không may rơi xuống kênh.