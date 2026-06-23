Sáng 23/6, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), cho biết sau nhiều nỗ lực của các lực lượng chức năng, đám cháy xảy ra trên địa bàn hai xã Thiên Nhẫn và Vạn An cơ bản được khống chế.

“Hiện đám cháy cơ bản đã được khống chế, chỉ còn một số điểm nhỏ âm ỉ khói. Địa phương vẫn duy trì lực lượng túc trực, canh phòng để kịp thời xử lý, ngăn ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại. Trong quá trình chữa cháy, chúng tôi cảm ơn người dân đã hỗ trợ nước uống, đồ ăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ”, ông Thái bày tỏ.

Sau gần 3 ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn 2 xã Thiên Nhẫn và Vạn An. Ảnh: T.T

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/6, tại khoảnh 2 và khoảnh 3, tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2, xã Thiên Nhẫn xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng người dân địa phương được huy động tham gia chữa cháy xuyên đêm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp nền nhiệt cao kéo dài, một số điểm cháy bùng phát trở lại và lan sang khu vực rừng thuộc xã Vạn An.

Ngày 22/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy, đồng thời triển khai các giải pháp khẩn cấp nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.