Nghệ An

Ngày 22/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trực tiếp đến hiện trường vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn để kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp khẩn cấp nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.

Đám cháy lan rộng trên các sườn đồi. Ảnh: T.T

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/6, tại khoảnh 2, khoảnh 3, tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2, xã Thiên Nhẫn xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, khu vực xảy ra hỏa hoạn từng nhiều lần xảy ra cháy trong những năm trước. Hiện nơi đây chủ yếu là lớp thực bì phát triển dày, nhiều năm chưa được phát dọn nên khi gặp thời tiết khô nóng, ngọn lửa lan nhanh.

Anh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp nền nhiệt cao kéo dài, một số điểm cháy vẫn bùng phát trở lại. Ảnh: T.T

Ngay sau khi phát hiện cháy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng người dân địa phương đã được huy động tham gia dập lửa xuyên đêm. Đến sáng 22/6, đám cháy cơ bản được khống chế tại nhiều khu vực.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp nền nhiệt cao kéo dài, một số điểm cháy vẫn bùng phát trở lại, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng. Các lực lượng chức năng tập trung mở đường băng cản lửa, khoanh vùng hiện trường và xử lý các điểm cháy còn sót lại.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực khống chế vụ cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn. Ảnh: T.T

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy. Trường hợp cần thiết, tỉnh sẽ đề nghị Sư đoàn 324, Quân khu 4 hỗ trợ thêm lực lượng để sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.

Ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kèm gió lớn, việc mở các tuyến đường băng cản lửa, khoanh vùng đám cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận, bảo vệ diện tích rừng và bảo đảm an toàn cho khu dân cư dưới chân núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với các lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Báo và PTTH Nghệ An

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất.