Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Quốc Thịnh (30 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Quyết định truy nã Nguyễn Quốc Thịnh. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra, ngày 31/1, anh N.H.T.Đ. (40 tuổi) đến cửa hàng trên đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá thì phát hiện cơ sở của mình có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Qua kiểm tra, anh Đ. phát hiện mất 17kg mực khô các loại, trị giá hơn 15 triệu đồng nên trình báo công an.

Cơ quan công an nhanh chóng xác định và mời Thịnh về trụ sở làm việc. Đối tượng khai thấy cửa hàng anh Đ. khoá cửa nhưng không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Trưa ngày 31/1, Thịnh mang theo lưỡi cưa đến cửa hàng anh Đ., cắt khung sắt rồi đột nhập vào bên trong trộm số mực trên, giao cho người bạn (chưa rõ nhân thân) đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cuối tháng 3 vừa qua, cơ quan CSĐT khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Thịnh. Tuy nhiên, qua xác minh, Thịnh đã trốn khỏi địa phương.