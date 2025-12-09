Ngày 9/12/2025, VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tội danh được quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Đài (SN 1969, quê Hưng Yên) trước khi xuất cảnh trú tại phòng 302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, TP Hà Nội. Hiện nay, cơ quan chức năng xác định nơi ở của bị can là Cộng hòa Liên bang Đức.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với bị can này vào ngày 5/12/2025.

Bị can Nguyễn Văn Đài. Ảnh: Bộ Công an

VKSND tối cao yêu cầu ông Nguyễn Văn Đài đến trụ sở cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú. Việc này nhằm giúp bị can hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Nguyễn Văn Đài đã có 2 tiền án. Năm 2007, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên phạt bị can 4 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đến tháng 4/2018, TAND TP Hà Nội tiếp tục tuyên phạt ông Đài 15 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bị can được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vào tháng 6/2018 nhưng sau đó đã bỏ trốn ra nước ngoài.