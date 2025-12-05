Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với: Nguyễn Văn Đài, sinh ngày 6/5/1969 tại Hưng Yên; quốc tịch: Việt Nam.

Theo thông tin truy nã, bị can Nguyễn Văn Đài được cấp hộ chiếu số C5293267 vào ngày 31/5/2018. Trước khi xuất cảnh, Nguyễn Văn Đài thường trú tại P302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Bị can Nguyễn Văn Đài (bên trái) và bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an

Tội danh bị khởi tố: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố và quyết định truy nã: Lê Trung Khoa, sinh năm 1971 tại Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, mang hộ chiếu số N1263389 do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cấp ngày 23/12/2008.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất; sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Văn Đài phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.