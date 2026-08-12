Trong vụ án này, bà Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Liên quan đến vụ án, 22 người khác bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội Trốn thuế.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (gọi tắt là Công ty Thiên Minh Đức) được thành lập với vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng, có 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, 2 cổ đông lớn là bà Chu Thị Thành (nắm giữ 77,15%) và con trai bà là Chu Đăng Khoa (tức Khoa “kim cương” hoặc Khoa “Nam Phi” nắm giữ 22,77%).

Theo cáo buộc, sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu của công ty.

Các bị can Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

"Làm liều" khi việc kinh doanh gặp khó khăn

Sau đó, Công ty Thiên Minh Đức bắt đầu gặp khó khăn trong việc kinh doanh bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vì vậy, từ năm 2020- 2022, theo chỉ đạo của bà Chu Thị Thành, các bị can Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán Công ty Thiên Minh Đức), Lê Thanh An (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức), Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán) đã giúp nữ chủ tịch Công ty Thiên Minh Đức chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của công ty hơn 79 tỷ đồng.

Vẫn theo chỉ đạo của bà Thành, các bị can Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ Công ty Thiên Minh Đức) đã xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, các bị can Chu Đức Mạnh (cựu Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Thiên Minh Đức), Lê Khắc Duẩn (nhân viên kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức), Dương Thị Thanh Hương (kế toán Công ty Thiên Minh Đức) đã bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn GTGT để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp bà Chu Thị Thành thu lợi bất chính hơn 6,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, tất cả các bị can đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, phù hợp với lời khai của người liên quan và tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Bà Chu Thị Thành và các bị can khác chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, truy tố vụ án, VKSND Tối cao nhận thấy còn sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý nhà nước về việc kiểm tra, giám sát việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

VKSND Tối cao cho rằng, đây chính là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can thuộc Công ty Thiên Minh Đức.

VKSND Tối cao sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan sửa đổi phương thức kiểm tra, giám sát thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm; đảm bảo nguồn trích lập, chi sử dụng Quỹ cho mục tiêu tham gia, điều tiết, hỗ trợ bình ổn giá bán xăng dầu trong nước.