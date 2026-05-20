Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan. CQĐT đề nghị VKSND Tối cao truy tố 23 bị can về 3 tội danh.

Trong đó, CQĐT đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức), Lê Thanh An (nguyên Phó TGĐ Công ty Thiên Minh Đức), Mai Anh Tuyên (nguyên PGĐ Công ty Thiên Minh Đức), Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng), Chu Đức Mạnh (nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức) về tội Tham ô tài sản và In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

CQĐT đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản và Trốn thuế đối với bị can Cao Bảo Ngọc (nguyên GĐ Công ty Việt Trung). Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) và Hà Ngọc Vinh (nhân viên Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Theo kết luận điều tra, bị can Chu Thị Thành đã chiếm đoạt Quỹ Bình ổn giá số tiền hơn 79 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bị can Lê Thanh An giúp Chu Thị Thành chiếm đoạt Quỹ Bình ổn giá số tiền hơn 79 tỷ đồng; giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính tiền phí bán hóa đơn hơn 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, Mai Anh Tuyên bị xác định đã có hành vi tham ô tài sản, giúp Chu Thị Thành chiếm đoạt Quỹ Bình ổn giá số tiền hơn 49 tỷ đồng. Bị can cũng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính tiền phí bán hóa đơn là hơn 14 tỷ đồng.

CQĐT xác định có 6 bị can phạm vào tội Trốn thuế. Trong đó, Mai Thị Kim (GĐ Công ty Hoàng Kim) đã trốn thuế với số tiền hơn 9 tỷ đồng. Bị can Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐTV Công ty Ngân Tín) trốn thuế hơn 5 tỷ đồng...

CQĐT tách thông tin, tài liệu liên quan đến việc các Công ty (Hòa Hiệp, Tây An, Mười Linh Hiếu) mua hóa đơn của Công ty Hợp Mạnh và Công ty 999 Hải An Phát (có nguồn gốc từ các hóa đơn khống của Công ty Thiên Minh Đức) để tiếp tục điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật việc Tổng công ty Anh Phát nhận hóa đơn khống của Công ty Anh Phát Petro; dấu hiệu đánh bạc của bị can Hà Ngọc Vinh.

Theo CQĐT, ngoài các bị can đã khởi tố và đề nghị truy tố, còn có một số cá nhân có hành vi, vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.