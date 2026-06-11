VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can gồm Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh - TTC), Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty CP Vốn Thái Thịnh Đà Lạt - TTC Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

VKSND Tối cao đồng thời phân công VKSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân là người tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty TTC thực hiện nhiều sai phạm. Trong đó, ông Nhân bị cáo buộc bàn bạc, thống nhất với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) về việc để ngân hàng này cho nhóm TTC vay tiền nhằm đảo nợ.

Cáo buộc cho rằng, ông Nhân đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đắc Hiệp cùng trực tiếp ký hồ sơ vay vốn tại DAB, đồng thời bản thân ông cũng ký hồ sơ để sử dụng tiền vay sai mục đích.

Theo cơ quan công tố, tài sản bảo đảm của các khoản vay không có giá trị hoặc không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp. Sau đó, ông Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hành vi của ông Nguyễn Thiện Nhân bị xác định đồng phạm với ông Trần Phương Bình, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.

Bỏ trốn, bị truy tố vắng mặt

Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân bỏ trốn trước thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã nhưng đến nay chưa bắt được. Do đó, cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt đối với ông Nhân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC.

Liên quan vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Minh bị xác định làm theo chỉ đạo của ông Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty TTC Đà Lạt ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á (DAB), tạo điều kiện để ông Nhân sử dụng vốn sai mục đích, gây thiệt hại hơn 527 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, Nguyễn Ngọc Minh cũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi vụ án được khởi tố nên CQĐT đã ra quyết định truy nã. Bị can này bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt.

Đối với Nguyễn Thanh Thủy, cơ quan công tố cáo buộc bị can thực hiện theo chỉ đạo của ông Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh MC và đứng tên cá nhân ký hồ sơ 3 khoản vay tại DAB với tổng số tiền 737 tỷ đồng để ông Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Đắc Hiệp bị xác định làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh để vay hơn 319 tỷ đồng tại DAB, qua đó gây thiệt hại hơn 212 tỷ đồng.

Đối với sai phạm của lãnh đạo, nhân viên DAB liên quan 6 khoản vay nói trên, trước đó TAND TPHCM và TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB, cùng Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các cá nhân liên quan về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo bản án đã tuyên, hành vi của ông Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại cho DAB hơn 3.153 tỷ đồng.

Ngày 17/1/2025, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chuyển giao bắt buộc DAB cho Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank), đồng thời đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Đông Á, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích của cổ đông DAB.

Đến ngày 14/2/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quyết định đổi tên ngân hàng này thành Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki.