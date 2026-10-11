Ông Kim Dong-ho - nhà sáng lập, cựu chủ tịch LHP Busan - đánh giá cao những bước phát triển của LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) cũng như vai trò của TS. Ngô Phương Lan.

Ngày 11/10/2026, trong khuôn khổ LHP Busan lần thứ 31, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì tổ chức tọa đàm "Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới".

Đại sứ Vũ Hồ

Sự kiện có sự tham dự và phát biểu của Đại sứ Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập, cựu chủ tịch LHP Busan (BIFF); bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; bà Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hoá Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự, Lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia, người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam, quốc tế.

Tại sự kiện, ông Kim Dong-ho đánh giá cao những bước phát triển của. Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), ghi nhận đóng góp của liên hoan phim cũng như những nỗ lực của chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - TS. Ngô Phương Lan trong quảng bá văn hóa, đất nước và điện ảnh Việt Nam, cũng như vai trò kết nối điện ảnh châu Á với thế giới. Ông Kim Dong Ho bày tỏ kỳ vọng các hoạt động trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác trong cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Ông Kim Dong-ho - nhà sáng lập LHP Busan.

Đại sứ Vũ Hồ khẳng định ý nghĩa tích cực và thực tiễn của các hoạt động xúc tiến, quảng bá điện ảnh do VFDA chủ trì tổ chức với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất phim và người đứng đầu các tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của VFDA trong việc kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới, đặc biệt thông qua quá trình xây dựng và phát triển DANAFF.

Theo Đại sứ, hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc cần vượt ra ngoài giao lưu văn hóa để tiến tới những dự án cụ thể trong phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành và đào tạo nhân lực. Ông cũng lưu ý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải đi cùng trách nhiệm đối với quyền tác giả, quyền lợi nghệ sĩ và tính độc đáo của sáng tạo.

TS. Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF, nhấn mạnh vai trò của liên hoan phim trong việc đưa các câu chuyện điện ảnh đến với khán giả mới, tạo dựng quan hệ nghề nghiệp và mở ra cơ hội hợp tác. Điện ảnh Việt Nam đang có nhiều tín hiệu tích cực, với sự xuất hiện của các tài năng trẻ và thị trường trong nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, để những chuyển động này tạo được vị thế bền vững trên trường quốc tế, cần có hệ thống hỗ trợ và kết nối hiệu quả hơn.

Từ định hướng đó, bà giới thiệu các chương trình dự kiến của DANAFF V, gồm giới thiệu di sản điện ảnh Việt Nam, APEC Cinema Spotlight, DANAFF Talents và DANAFF Industry Connect. Các hoạt động được thiết kế để kết hợp quảng bá tác phẩm với phát triển tài năng, hỗ trợ dự án và kết nối các đối tác quốc tế.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, NSX Ngô Thị Bích Hạnh tại toạ đàm.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp - tác giả Đập cánh giữa không trung, đến với LHP Busan 31 với phim mới 1982. Chị chia sẻ trải nghiệm hơn 1 thập kỷ gắn bó với các hoạt động phát triển dự án tại Busan. Trở lại Busan sau hơn 12 năm, chị xúc động trước sự hiện diện ngày càng đông đảo của các nhà làm phim, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, theo Nguyễn Hoàng Điệp, một thách thức vẫn chưa được giải quyết là thiếu không gian chiếu phim phù hợp để phim nghệ thuật và phim độc lập tiếp cận khán giả trong nước sau khi tham dự các liên hoan phim quốc tế.

Nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch VFDA, chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường điện ảnh tại Busan. Theo bà, một thị trường không nhất thiết phải bắt đầu với quy mô lớn; điều quan trọng là duy trì hoạt động kết nối, hỗ trợ dự án và mở rộng hợp tác một cách bền bỉ. Đây cũng là cơ sở để DANAFF từng bước phát triển từ một sự kiện giới thiệu tác phẩm thành nền tảng kết nối công nghiệp điện ảnh.

Một nội dung trọng tâm của tọa đàm là định hướng phát triển DANAFF Industry Days thành không gian kết nối thị trường có khả năng tạo ra kết quả cụ thể. Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết Đà Nẵng mong muốn nghiên cứu kinh nghiệm từ Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM) tại Busan để phát triển các hoạt động kết nối dự án với nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà phát hành; thúc đẩy đồng sản xuất, mua bán bản quyền; đồng thời khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và di sản như nguồn tài sản trí tuệ có tiềm năng phát triển thành tác phẩm điện ảnh.

Về thu hút đoàn phim quốc tế, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh tiềm năng của Thủ đô từ hệ thống di sản, kiến trúc, làng nghề và nguồn nhân lực nghệ thuật. Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng Đà Nẵng cần đồng thời quảng bá bối cảnh, hoàn thiện thủ tục, hạ tầng, dịch vụ và cơ chế phối hợp để trở thành điểm đến sản xuất phim thuận lợi.

Năm nay đại diện của Việt Nam là NSX Trần Thị Bích Ngọc ngồi ghế giám khảo LHP Busan cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Tọa đàm cũng giới thiệu định hướng phát triển Production Attraction Index (PAI) - Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim do VFDA xây dựng, nhằm tập hợp thông tin về bối cảnh, điều kiện sản xuất, thủ tục, chính sách và hỗ trợ tại các địa phương.

Thông qua sự tham gia của các nhân vật có uy tín trong điện ảnh quốc tế, các nhà sản xuất, doanh nghiệp và đại diện cơ quan quản lý, hội thảo cho thấy vai trò kết nối ngày càng rõ nét của VFDA trong quá trình hội nhập điện ảnh Việt Nam với Châu Á và Thế giới.

Ảnh: VFDA