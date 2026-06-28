Nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV (DANAFF IV), Vườn ươm dự án là điểm hẹn chuyên môn quan trọng với cấu trúc toàn diện gồm 3 hoạt động cốt lõi: Đào tạo chuyên sâu, thuyết trình dự án và kết nối đối tác tại chợ dự án. Buổi khai mạc sự kiện diễn ra sáng 28/6, quy tụ các chuyên gia, nhà làm phim đến từ trong và ngoài nước.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc "Vườn ươm dự án".

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng BTC DANAFF cho biết hoạt động năm nay ghi nhận sự trở lại của một số nhà làm phim từng tạo dấu ấn tại DANAFF và các liên hoan phim quốc tế.

Điều này cho thấy chương trình đang dần hình thành tính tiếp nối, không chỉ phát hiện gương mặt mới mà còn tạo không gian để các đạo diễn tiếp tục phát triển ý tưởng sau mỗi chặng đường nghề nghiệp.

Chương trình năm nay tập trung vào 2 hạng mục chiến lược: Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects) dưới hình thức Xưởng kịch bản - Script Lab và Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects).

Hoạt động năm nay ghi nhận sức hút lớn với hơn 350 hồ sơ đăng ký, trở thành không gian kết nối giữa các nhà làm phim tên tuổi và nhiều tài năng trẻ triển vọng.

Bà Ngô Phương Lan và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc - phụ trách "Vườn ươm dự án" của LHP.

Tại hạng mục kịch bản Script Lab, 8 dự án Việt Nam được lựa chọn thể hiện sự đa dạng về đề tài nhờ sự góp mặt của những đạo diễn và biên kịch giàu kinh nghiệm thị trường như Nguyễn Quang Dũng, cặp đôi biên kịch Kim & ToTo Chan (Chiếc lược ngà), Phan Gia Nhật Linh (Phan Xích Long và cuộc biến loạn lục tỉnh Nam kỳ), Đinh Tuấn Vũ (Nữ Binh), Trần Khánh Hoàng (Ngày yêu đầu tiên), bên cạnh các gương mặt trẻ tiềm năng như Trần Quang Thiện, Ngô Thanh Phong.

Chia sẻ với VietNamNet, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói các buổi workshop, trao đổi mang ý nghĩa lớn cho người làm phim. Ở góc độ chuyên môn, anh nhận định đôi khi đạo diễn - người kể chuyện dễ có góc nhìn chủ quan. Những buổi học này sẽ có tính phản biện, ý kiến đa chiều để mỗi người có thêm sự khách quan trong chặng đường hoạt động.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Chung Chí Công háo hức tham gia chuỗi sự kiện của LHP.

“Tôi nghĩ không riêng giới trẻ mà kể cả những nhà làm phim chuyên nghiệp cũng nên tham gia các buổi học này. Với điện ảnh, muốn câu chuyện đi xa và rộng hơn cần tiếp thu ý kiến và chia sẻ nhiều”, anh bày tỏ.

Chung Chí Công là 1 trong những đạo diễn trưởng thành từ Vườn ươm dự án năm 2025 với tác phẩm Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Phim ra rạp dịp đầu năm 2026, đạt doanh thu hơn 44 tỷ đồng tại phòng vé và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Theo Chung Chí Công, DANAFF là bệ đỡ tốt cho anh em làm phim với tiền đề từ giới chuyên môn trong giai đoạn phát triển dự án. Trong đó, việc những con người chung tình yêu với điện ảnh, ngồi với nhau hàng ngày hàng giờ trò chuyện là điều ý nghĩa.

“Bài học từ những người thầy cô, anh chị bạn trong những buổi này tôi nghĩ là điều khiến những người làm nghề hạnh phúc, thành công hơn bất cứ điều gì”, anh nói.

Ban tổ chức tặng hoa cho các chuyên gia quốc tế tham gia "Vườn ươm dự án".

Ở nhánh Phim Nghệ thuật châu Á (Art-house), 10 dự án được tuyển chọn quy tụ nhiều tác giả từng ghi dấu ấn quốc tế như Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan - giải Phim châu Á xuất sắc nhất DANAFF 2025 với dự án Zholdogu Bala) hay Nguyễn Trung Nghĩa (Việt Nam - từng có phim ngắn lọt vào Cannes Directors' Fortnight 2024 với dự án The Rat's Wedding).

Sự xuất hiện của các dự án đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Bangladesh và khối ASEAN được kỳ vọng tạo nên một không gian giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác sản xuất đa quốc gia.

Sau quá trình đào tạo, ngày 2/7 sẽ diễn ra hoạt động thuyết trình dự án trước hội đồng giám khảo quốc tế. Hạng mục Dự án Việt Nam đa thể loại sẽ tranh giải thưởng trị giá 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng). Trong khi đó, các dự án Phim Nghệ thuật châu Á sẽ hướng tới giải thưởng trị giá 8.000 euro (gần 240 triệu đồng) do Quỹ Điện ảnh Thế giới CNC tài trợ.

Chương trình sẽ khép lại bằng Lễ bế mạc và Trao giải DANAFF Talents, diễn ra ngày 3/7.

Ảnh: HK