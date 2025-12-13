Với chủ đề “Sen Tái Khởi - Chào đón làn sóng tăng trưởng nơi đảo Ngọc”, buổi gặp gỡ chia sẻ đã quy tụ gần 150 khách mời, bao gồm Ban lãnh đạo Tập đoàn TTC, đại diện cơ quan quản lý, các đối tác chiến lược cùng nhiều đơn vị đồng hành lâu năm của dự án Selavia tại đảo Ngọc.

Trên tâm thế sẵn sàng đón sóng APEC 2027, đại diện TTC Phú Quốc nhấn mạnh quy hoạch mới của Selavia không chỉ hướng đến hoàn thiện diện mạo dự án mà còn mở đầu cho một chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến mô hình đô thị biển đa trải nghiệm. Với sự đồng hành của các đối tác chiến lược, TTC Phú Quốc cam kết nâng tầm Selavia trở thành trung tâm giải trí - thương mại - nghỉ dưỡng mới của đảo Ngọc.

Dự kiến phối cảnh tổng thể dự án

Trên tâm thế sẵn sàng đón sóng APEC 2027, ông Nguyễn Thanh Ngữ - Chủ tịch HĐQT TTC Phú Quốc chia sẻ định hướng phát triển Selavia, nhấn mạnh mục tiêu hài hòa giữa hiện đại và giá trị nguyên bản của Vịnh Đầm.

Ông Nguyễn Thanh Ngữ khẳng định: “Thách thức lớn nhất của Selavia là phát triển dự án hiện đại nhưng vẫn giữ gìn nét đẹp tự nhiên, đồng thời đưa văn hóa Việt từ kiến trúc, sinh hoạt, ẩm thực đến gần hơn với du khách. Vì vậy, Selavia chọn “Thành phố bản sắc Việt” làm kim chỉ nam cho toàn bộ quy hoạch và phát triển dự án”.

Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Chủ tịch HĐQT TTC Phú Quốc chia sẻ định hướng phát triển Selavia

Trong phiên tọa đàm, chủ đầu tư cũng đã cung cấp nhiều thông tin trọng tâm liên quan đến chiến lược phát triển Selavia giai đoạn trước APEC 2027. Những nội dung này giúp phác họa rõ hơn định hướng nâng tầm sản phẩm, xu hướng quy hoạch đô thị biển và giá trị dài hạn mà dự án theo đuổi. Qua đó, bức tranh phát triển mới của Selavia dần hiện lên rõ nét, nơi phương án thiết kế tổng thể, sản phẩm và hệ sinh thái đối tác được chuẩn bị một cách bài bản để sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc.

Song song đó, đây còn là cột mốc hợp tác quan trọng của TTC Phú Quốc thông qua lễ ký kết đối tác chiến lược.

Theo đó, TTC Phú Quốc đã ký kết với các đơn vị trong lĩnh vực tư vấn - phát triển dự án gồm: BHS, CBRE và Trầm Tuệ. Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nâng tầm Selavia, tạo nền tảng bước vào giai đoạn tăng tốc với quy hoạch, tiêu chuẩn và phương pháp triển khai được bảo chứng bởi những đơn vị hàng đầu. Đồng thời ghi nhận sự đồng hành của Coteccons, Hòa Bình, Ascott, Big Four và các ngân hàng Vietcombank, BIDV, OCB và những đơn vị tư vấn chuyên môn.

Sự hợp tác của những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế, thi công và vận hành quốc tế được xem là yếu tố đảm bảo chất lượng, tiến độ và chuẩn mực triển khai cho toàn bộ hành trình phát triển Selavia giai đoạn tới. Sự hiện diện của những đơn vị dẫn đầu ngành xây dựng Việt Nam như Coteccons, Hòa Bình một lần nữa khẳng định cam kết của chủ đầu tư đối với chất lượng và sự chỉn chu trong toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Chuỗi lễ ký kết chiến lược đánh dấu bước chuyển mình của Selavia

Selavia là dự án chiến lược được TTC Group dành nhiều tâm huyết, chú trọng tích hợp tiêu chí ESG trong phát triển và vận hành. Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch TTC Group cho biết: “Với 46 năm phát triển bền vững và hệ sinh thái đa ngành, TTC đã chuẩn bị nền tảng vững chắc để đưa Selavia trở thành biểu tượng mới của bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc”.

Sớm nhận thấy tiềm năng Đảo Ngọc từ năm 1992, Chủ tịch TTC Group kỳ vọng Selavia với vị thế đặc biệt hiếm có và định hướng “Thành phố bản sắc Việt” sẽ là điểm nhấn kiến trúc, kinh tế và văn hóa của Phú Quốc trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trước thềm APEC 2027.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch TTC Group chia sẻ tâm huyết đối với dự án Selavia

Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi thành phố chuẩn bị đón các hoạt động quan trọng của APEC 2027. Sở hữu lợi thế vị trí tại Vịnh Đầm, quy hoạch mới và hệ sinh thái đối tác quốc tế, Selavia được kỳ vọng trở thành một tâm điểm phát triển kinh tế - du lịch - dịch vụ của Nam Đảo trong những năm tới.

Với quy mô tổ chức chỉn chu, thông điệp rõ ràng và sự hiện diện của hệ sinh thái đối tác, buổi gặp gỡ chia sẻ vào ngày 11/12/2025 đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Selavia, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới.

“Sen Tái Khởi” đồng thời là lời khẳng định quyết tâm của TTC: Phát triển một đô thị biển kiểu mẫu, vận hành theo chuẩn quốc tế nhưng vẫn tôn vinh những nét đặc trưng của bản sắc Việt - nơi vẻ đẹp tự nhiên của Vịnh Đầm, văn hóa bản địa và tinh thần hiếu khách được hòa quyện trong một chuẩn sống - nghỉ dưỡng - giải trí mới cho Phú Quốc trong thời gian tới.

Bích Đào