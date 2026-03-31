Cụ thể: Tuyến xe buýt số 22B (Bến xe Giáp Bát – Khu đô thị Đô Nghĩa) điều chỉnh tần suất 25 - 26 phút/lượt; thời gian hoạt động đầu A từ 05h00 - 21h45, đầu B từ 04h50 - 21h35, tổng số 82 lượt xe/ngày.

Tuyến 32 (Bến xe Giáp Bát – Nhổn) điều chỉnh tần suất 7 - 8 - 12 - 14 – 20 phút/lượt; thời gian hoạt động đầu A từ 05h00 - 22h30, đầu B từ 05h00 - 22h30, tổng số 276 lượt xe/ngày.

Tuyến 84 (Cầu Diễn – Khu đô thị Linh Đàm) điều chỉnh tần suất 20 - 24 - 25 - 30 phút/lượt; thời gian hoạt động đầu A từ 05h00 - 20h40, đầu B từ 05h00 - 21h05, tổng số 90 lượt xe/ngày.

Tuyến 85 (Công viên Nghĩa Đô – Khu đô thị Thanh Hà) điều chỉnh tần suất 20 - 25 – 30 phút/lượt ; thời gian hoạt động đầu A từ 05h15 - 21h10, đầu B từ 05h00 - 21h05, tổng số 91 lượt xe/ngày.

Thông tin chi tiết, truy cập website: http://timbus.vn, nhập số tuyến để tra cứu.

(Nguồn: Transerco)