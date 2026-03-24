Ngày 24/3, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết lượng khách đi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên trong chưa đầy một tháng qua liên tục tăng mạnh.

Theo thống kê tuần đầu tháng 3 (từ 28/2 đến 6/3), tuyến metro mới đón khoảng 417.151 lượt khách. Chỉ một tuần sau (7/3–13/3), con số này tăng lên 467.732 lượt, tương ứng mức tăng 12,1%.

Đà tăng tiếp tục được duy trì ở các giai đoạn sau. Cụ thể, từ ngày 10/3 đến 16/3, lượng khách đạt 465.311 lượt.

Sang tuần từ 17/3 đến 23/3, lượng khách đi metro đạt 486.254 lượt, tăng thêm 4,5% so với tuần trước.

“Trung bình mỗi ngày, tuyến metro này phục vụ gần 70.000 lượt khách, cho thấy người dân thành phố đang dần thay đổi thói quen di chuyển, ưu tiên phương tiện hiện đại, đúng giờ và thoáng mát”, đại diện công ty cho biết.

Người dân sử dụng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên tăng mạnh, lượng khách mỗi ngày đạt gần 70.000 lượt trong tháng 3/2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Không chỉ metro, toàn bộ hệ thống giao thông công cộng TPHCM (bao gồm xe buýt) cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, từ đầu tháng 3/2026, bình quân mỗi ngày hệ thống phục vụ khoảng 340.000 lượt khách, tăng 35% so với cuối tháng 2/2026 (khoảng 249.000 lượt/ngày) và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Lý giải về mức tăng này, Trung tâm cho biết có nhiều nguyên nhân. Đáng chú ý, học sinh, sinh viên quay lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán – nhóm chiếm khoảng 43% tổng lượng hành khách. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu cũng khiến người dân cân nhắc sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn.

Ngoài ra, TPHCM thời gian qua liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng. Việc đưa vào hoạt động phương tiện mới, kéo dài thời gian phục vụ trên một số tuyến xe buýt, triển khai thanh toán không tiền mặt và áp dụng các chương trình khuyến mãi dịp lễ đã góp phần thu hút hành khách.