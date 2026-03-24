Ngày 24/3, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết lượng khách đi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên trong chưa đầy một tháng qua liên tục tăng mạnh.
Theo thống kê tuần đầu tháng 3 (từ 28/2 đến 6/3), tuyến metro mới đón khoảng 417.151 lượt khách. Chỉ một tuần sau (7/3–13/3), con số này tăng lên 467.732 lượt, tương ứng mức tăng 12,1%.
Đà tăng tiếp tục được duy trì ở các giai đoạn sau. Cụ thể, từ ngày 10/3 đến 16/3, lượng khách đạt 465.311 lượt.
Sang tuần từ 17/3 đến 23/3, lượng khách đi metro đạt 486.254 lượt, tăng thêm 4,5% so với tuần trước.
“Trung bình mỗi ngày, tuyến metro này phục vụ gần 70.000 lượt khách, cho thấy người dân thành phố đang dần thay đổi thói quen di chuyển, ưu tiên phương tiện hiện đại, đúng giờ và thoáng mát”, đại diện công ty cho biết.
Không chỉ metro, toàn bộ hệ thống giao thông công cộng TPHCM (bao gồm xe buýt) cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Theo đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, từ đầu tháng 3/2026, bình quân mỗi ngày hệ thống phục vụ khoảng 340.000 lượt khách, tăng 35% so với cuối tháng 2/2026 (khoảng 249.000 lượt/ngày) và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Lý giải về mức tăng này, Trung tâm cho biết có nhiều nguyên nhân. Đáng chú ý, học sinh, sinh viên quay lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán – nhóm chiếm khoảng 43% tổng lượng hành khách. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu cũng khiến người dân cân nhắc sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn.
Ngoài ra, TPHCM thời gian qua liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng. Việc đưa vào hoạt động phương tiện mới, kéo dài thời gian phục vụ trên một số tuyến xe buýt, triển khai thanh toán không tiền mặt và áp dụng các chương trình khuyến mãi dịp lễ đã góp phần thu hút hành khách.
Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện thành phố có 2.115 tuyến vận tải hành khách cố định, gồm 2.046 tuyến liên tỉnh và 69 tuyến nội tỉnh, do 97 đơn vị khai thác với 2.758 phương tiện hoạt động.
Trong đó, Công ty CP Xe khách Phương Trang (FUTA Buslines) khai thác 228 tuyến (chiếm 11%) với 1.171 xe, tương đương 42% tổng số phương tiện.
Tính đến ngày 22/3, đã có 34/97 đơn vị điều chỉnh giá vé, mức tăng dao động từ 5–36% tùy tuyến; riêng Xe khách Phương Trang chưa thay đổi giá.
Đối với taxi và xe công nghệ, thành phố hiện có 36 đơn vị với khoảng 24.000 xe. Hai đơn vị đã tăng giá cước từ 6–27%, trong khi Grab và Be giữ nguyên giá, còn taxi điện Xanh SM giảm 10%. Chi phí vận tải của các doanh nghiệp được ghi nhận tăng khoảng 20–25%.
Hiện Sở Xây dựng TPHCM tiếp tục giám sát chặt hoạt động vận tải, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá của doanh nghiệp. Mục tiêu là đảm bảo hoạt động vận tải diễn ra liên tục, ổn định, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa thông suốt.