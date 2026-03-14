Sáng 14/3, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành xe buýt, tàu điện trên địa bàn tổ chức lễ phát động phong trào “Vận tải hành khách công cộng văn minh – vì hành khách phục vụ”.

Tại lễ phát động, ông Thái Hồ Phương – Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội cho biết sự văn minh, an toàn trong quá trình hoạt động của tàu điện, xe buýt là yếu tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của vận tải hành khách công cộng.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan cam kết nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng.

Theo ông Phương, thời gian qua chất lượng phục vụ trên xe buýt, tàu điện đã được nâng cao rõ rệt nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Ông cho rằng việc nâng cao chất lượng phục vụ là trách nhiệm chung của cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Trung tâm sẽ đưa các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ vào hồ sơ mời thầu cung cấp dịch vụ, qua đó cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng và xây dựng môi trường phục vụ văn minh trên phương tiện công cộng.

Thành phố sẽ đồng hành cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ để xây dựng văn hóa trên phương tiện, nhằm thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng, hướng tới hệ thống giao thông Thủ đô văn minh, hiện đại.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ánh – nhân viên phục vụ tuyến xe buýt E10 – cho biết mỗi chuyến xe không chỉ đơn thuần là hành trình di chuyển mà còn là nơi gặp gỡ giữa hành khách và những người làm dịch vụ vận tải công cộng.

Khi mỗi lái xe và nhân viên phục vụ đều giữ sự tận tâm trong công việc hằng ngày, xe buýt sẽ trở thành người bạn đồng hành của người dân Thủ đô nói riêng và người dân cả nước nói chung.

Các doanh nghiệp vận tải khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành giao thông thành phố trong nỗ lực nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, với mục tiêu bảo đảm an toàn, thuận tiện và mang lại trải nghiệm ngày càng văn minh, thân thiện cho hành khách.