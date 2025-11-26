Tại kỳ họp thứ 28 - Kỳ họp chuyên đề tổ chức ngày 26/11, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47 năm 2024 về thực hiện vùng phát thải thấp tại Hà Nội.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh nghị quyết mới thay nghị quyết cũ sẽ quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp; phạm vi vùng phát thải thấp và các biện pháp được áp dụng trong vùng theo lộ trình phù hợp.

Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ từ 1/7/2026.

Tại điều 4 của nghị quyết trên, Hà Nội nêu rõ về tiêu chí xác định vùng phát thải thấp: Đây là khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, vùng phát thải thấp là vùng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo TCVN 13592:2022.

Khu vực có chỉ số chất lượng không khí (AQI) đánh giá trong 1 năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và TP cũng sẽ được xác định là vùng phát thải thấp.

Về lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp, từ ngày 1/7/2026 sẽ áp dụng vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1 (gồm 9 phường Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ).

Từ ngày 1/1/2028, thành phố thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 1 và một số khu vực tại vành đai 2 trở vào (14 phường, gồm 9 phường trong vành đai 1 và 5 phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy).

Từ ngày 1/1/2030, thành phố thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 3 trở vào, gồm 36 phường, xã. Trong đó có 14 phường ở vành đai 1 và 2 cùng 22 xã phường mới là Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài.

Hà Nội cũng đưa ra quy định với xe máy, ô tô hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó yêu cầu lộ trình chuyển đổi xanh với xe máy là trước năm 2030, với taxi 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường từ 1/7/2026.

Từ ngày 1/1/2035, UBND thành phố sẽ quyết định việc hạn chế lưu thông loại phương tiện giao thông đường bộ, lộ trình, phạm vi trên một số tuyến đường, phần đường, làn đường, chiều đường, khung giờ theo điều kiện thực tế.

Ngoài quy định cấm xe môtô, xe gắn máy lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực, trong vùng phát thải thấp còn áp dụng nhiều biện pháp khác như: Không đầu tư mới và đăng ký mới có kiểm soát phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với phương tiện thuộc sở hữu của tổ chức; cấm lưu thông các xe tải trên 3,5 tấn sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo Lao động