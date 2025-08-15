Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi 126 xã, phường tại Hà Nội, đề nghị phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Đồng thời, Sở yêu cầu khảo sát, thu thập, cung cấp số liệu phương tiện ô tô, xe máy chạy bằng xăng dầu và xe điện hiện có, phục vụ công tác chuyển đổi phương tiện.

Xe máy chạy xăng, dầu sẽ không được vào Vành đai 1 từ 1/7/2026. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nên đề nghị các phường, xã tập trung thực hiện.

Về nguyên tắc chung khi lựa chọn vị trí lắp đặt trạm sạc, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị ưu tiên tận dụng đất công, đất trống hoặc điểm có sẵn hạ tầng, như bãi giữ xe công cộng, trụ sở, nhà văn hóa, UBND phường, xã, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà chờ xe buýt, công viên...

Việc lựa chọn địa điểm trạm sạc cần đáp ứng nhu cầu thực tế, như gần khu đông dân cư, chung cư, trường học, chợ, tuyến xe buýt, hoặc nơi có nhu cầu di chuyển cao bằng xe máy, ô tô điện; ưu tiên gần các trục đường lớn, điểm dừng đỗ phương tiện.

Các địa điểm trạm sạc phải có lối ra vào an toàn, không gây cản trở giao thông; có thể tổ chức trông giữ phương tiện hoặc kết hợp các tiện ích công cộng khác.

Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng Hà Nội, một số loại đất phù hợp để khảo sát xây dựng trạm sạc công cộng gồm: lề đường, vỉa hè rộng, khu vực chờ xe buýt, bãi đỗ xe công cộng.

Có thể sử dụng đất công trình công cộng như trụ sở UBND, nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trường học, bệnh viện; đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật như khu vực có sẵn lưới điện; đất xây dựng công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Bên cạnh đó, theo Sở Xây dựng, có thể tận dụng đất bãi đỗ xe, dịch vụ đô thị như các điểm đỗ xe có quy hoạch hoặc đang khai thác; khu đất thuộc trung tâm thương mại, tòa nhà dịch vụ, trạm xăng, khu du lịch; đất xen kẹt, đất công ích chưa đưa vào khai thác...

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt nhằm ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội thực hiện các biện pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, với lộ trình: đến ngày 1/7/2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) lưu thông trong Vành đai 1.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2028, không có xe mô tô, xe gắn máy và hạn chế ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.