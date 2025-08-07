Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa công bố việc thu phí tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và ban hành mức giá dịch vụ sử dụng đường.

Trạm thu phí trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo VEC, gần 30km cao tốc này đã được thông xe và đưa vào khai thác gồm: đoạn phía Tây từ nút giao TPHCM - Trung Lương (Km0+600) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến nút giao Quốc lộ 51 (Km57+581).

Việc đưa vào khai thác các đoạn cao tốc trên giúp giảm áp lực giao thông khu vực, hạn chế ùn tắc và tai nạn. Đồng thời, mở ra kết nối thuận lợi giữa các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến cao tốc được kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ giao thương, lưu thông hàng hóa và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Theo VEC, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) đã được lắp đặt hoàn chỉnh, kiểm thử kỹ lưỡng và sẵn sàng vận hành đồng bộ tại tất cả các trạm thu phí trên tuyến.

Việc thu phí chính thức bắt đầu từ 0h ngày 10/8.

Mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành được xây dựng trên cơ sở quy định hiện hành, đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Chi tiết mức giá như sau: