Người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe hô hấp, đồng thời muốn tránh ẩm mốc, nấm phát triển trong không khí.

Thị trường máy hút ẩm hiện chia thành hai nhóm chính: dân dụng và công nghiệp. Máy hút ẩm gia đình chiếm phần lớn doanh số, tập trung ở phân khúc công suất từ 8 đến 20 lít/ngày, phù hợp với các căn hộ, văn phòng và phòng ngủ có diện tích 20-50m2.

Với phân khúc gia đình, các thương hiệu như FujiE, Kosmen, Kangaroo, Tiross và Roler đang chiếm ưu thế nhờ mức giá dễ tiếp cận và tính năng đáp ứng nhu cầu cơ bản. Giá trung bình của dòng máy dân dụng dao động từ 4-8 triệu đồng. Trong đó, các mẫu có công suất 12-20 lít/ngày là lựa chọn phổ biến nhất.

Các thương hiệu lớn như LG, Panasonic, Sharp và Electrolux đang đẩy mạnh phân khúc cao cấp với công nghệ Inverter tiết kiệm điện, cảm biến độ ẩm tự động và độ ồn thấp. Phân khúc này có giá từ 9-15 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập cao, ưu tiên tiện nghi và thẩm mỹ nội thất.

Giá một số loại máy hút ẩm trên thị trường.

Một số mẫu máy hút ẩm cao cấp của LG có giá trên 15 triệu đồng. Đơn cử như mẫu máy hút ẩm 40 lít được trang bị công nghệ máy nén biến tần kép (Dual Inverter), giúp vận hành ổn định và tiết kiệm điện năng.

Với công suất hút ẩm khoảng 40 lít mỗi ngày, thiết bị phù hợp cho không gian rộng, có độ ẩm cao hoặc cần kiểm soát ẩm liên tục. Máy có bình chứa 5 lít, độ ồn thấp, hỗ trợ điều khiển qua ứng dụng và thêm tính năng tiện ích sấy quần áo, khử khuẩn bằng tia UV. Mức giá bán lẻ được niêm yết khoảng 19 triệu đồng.

Ngoài các mẫu hút ẩm truyền thống, thị trường còn xuất hiện dòng sản phẩm kết hợp máy lọc không khí, có chức năng giảm độ ẩm không khí, nguy cơ phát triển nấm mốc và tích hợp hệ thống lọc HEPA để loại bỏ bụi mịn, phấn hoa, vi khuẩn và mùi hôi.

Các mẫu cơ bản với công suất nhỏ, phù hợp cho phòng dưới 30-40m2, thường có giá từ 5-7 triệu đồng. Các mẫu lớn hơn, công suất 25-30 lít/ngày hoặc tích hợp nhiều tiện ích bổ sung, có mức giá từ 9-11 triệu đồng trở lên, phù hợp cho không gian rộng hoặc người dùng có nhu cầu kiểm soát ẩm và chất lượng không khí cao hơn.

Ngoài ra, nhiều người tiêu dùng chọn mua máy hút ẩm Nhật Bản đã qua sử dụng như giải pháp tiết kiệm chi phí. Dù là hàng cũ, những thiết bị này vẫn có độ bền cao, hiệu suất tốt nhờ chất lượng linh kiện và công nghệ Nhật, trong khi giá chỉ bằng 1/2-2/3 máy mới cùng công suất.

Ông Nguyễn Quốc Phong, kinh doanh trong lĩnh vực điện máy, cho biết, trái với mọi năm nhu cầu mua máy hút ẩm thường tăng mạnh sau Tết, năm nay thời tiết nồm ẩm đến sớm khiến sức mua tăng cao ngay từ đầu đông.

Nhiều gia đình tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chủ động trang bị máy hút ẩm để kiểm soát độ ẩm trong phòng, bảo vệ sức khỏe và hạn chế tình trạng ẩm mốc, khiến thị trường sôi động hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Khi chọn máy hút ẩm, cần xác định diện tích và đặc điểm căn phòng cần kiểm soát độ ẩm. Nếu phòng dưới 30m2, máy có công suất khoảng 10-20 lít/ngày sẽ là lựa chọn hợp lý. Tiếp theo, ưu tiên những mẫu có công nghệ máy nén Inverter hoặc biến tần giúp tiết kiệm điện và vận hành êm, cũng như cảm biến độ ẩm tự động để máy bật/tắt đúng lúc, tránh tiêu hao năng lượng khi không cần thiết.