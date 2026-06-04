Đúng 115 năm trước, ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc ra đi ấy không chỉ mở lối cho độc lập dân tộc mà còn để lại cho hôm nay một bài học lớn: Muốn đất nước vươn lên, mỗi thế hệ đều phải biết tự tìm con đường của mình bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phụng sự Tổ quốc.

Có những khoảnh khắc lịch sử lặng lẽ mà vang vọng đến muôn đời

Sáng 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành bước lên con tàu ra đi tìm đường cứu nước. Không cờ hoa tiễn biệt, không lời hẹn vinh quang, chỉ có một trái tim đau đáu với vận mệnh dân tộc và một niềm tin lớn lao rằng: nước Việt Nam phải được độc lập, nhân dân Việt Nam phải được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc.

Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) quyết tâm ra đi trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville để thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

115 năm đã trôi qua nhưng cuộc ra đi ấy vẫn làm chúng ta xúc động. Bởi đó không chỉ là hành trình của một con người mà là bước ngoặt của cả dân tộc. Trong đêm dài nô lệ, khi nhiều con đường cứu nước còn bế tắc, Nguyễn Tất Thành đã chọn một lối đi khác: ra với thế giới để hiểu thế giới, học tinh hoa nhân loại để tìm đường giải phóng dân tộc mình. Người đi xa Tổ quốc nhưng trong tim chưa bao giờ rời xa Tổ quốc. Người hòa mình vào đời sống cần lao ở nhiều châu lục, để từ nỗi đau của nhân dân Việt Nam nhận ra nỗi đau chung của những dân tộc bị áp bức, và từ đó tìm thấy con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc ta.

Nhắc lại ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chúng ta không chỉ cúi đầu trước một ký ức thiêng liêng. Chúng ta soi vào ký ức ấy để tự hỏi mình hôm nay phải làm gì cho xứng đáng. Nếu thế hệ của Bác phải tìm con đường giành độc lập thì thế hệ hôm nay phải tìm con đường đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hùng cường hơn, nhân văn hơn. Nếu câu hỏi lớn của năm 1911 là làm sao để dân tộc thoát khỏi nô lệ thì câu hỏi lớn của hôm nay là làm sao để Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, có vị thế xứng đáng, để mỗi người dân được sống trong một xã hội thịnh vượng, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là “ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam” cho cách mạng Việt Nam. Câu nói ấy nhắc chúng ta rằng học Bác không phải chỉ là nhắc lại quá khứ mà là tiếp tục tinh thần tìm đường của Bác trong điều kiện mới: dám nghĩ mới, dám làm mới, dám vượt qua lối mòn, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, biến khát vọng thành thành quả

Tinh thần Bến Nhà Rồng hôm nay chính là tinh thần đổi mới, sáng tạo và tự cường. Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có. Nhưng phía trước vẫn còn nhiều thách thức: năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lực cạnh tranh, chất lượng thể chế, văn hóa công vụ, khát vọng cống hiến của con người Việt Nam. Bởi vậy, cuộc “tìm đường” hôm nay không còn là lên tàu ra biển mà là lên đường trong tư duy, trong cải cách, trong sáng tạo, trong từng việc làm cụ thể để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, biến khát vọng thành thành quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh yêu cầu chuyển cách nhìn nguồn lực từ “có sẵn, hữu hạn, tĩnh” sang nguồn lực được “kiến tạo, làm giàu, làm mới, kết nối và lan tỏa”. Đó cũng là thông điệp rất gần với tinh thần Hồ Chí Minh: không chờ đợi, không bằng lòng, không tự giới hạn mình; phải biết mở đường, tạo đường và đi tới cùng con đường đã chọn vì lợi ích của dân tộc, vì tương lai của nhân dân.

Bến Nhà Rồng, tên chính thức là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Mỗi người Việt Nam hôm nay đều có thể có một “Bến Nhà Rồng” của riêng mình. Đó là khoảnh khắc một người trẻ quyết tâm học tập để làm chủ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, công nghệ xanh. Đó là khi một doanh nhân dám xây dựng thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới, một nhà khoa học bền bỉ trong phòng thí nghiệm để tạo ra giá trị mới, một người thầy gieo vào học trò tình yêu tri thức và nhân cách. Đó còn là khi một cán bộ chọn sự tận tụy, minh bạch, gần dân thay cho thói quen hành chính lạnh lùng, một nghệ sĩ làm cho văn hóa Việt Nam được yêu mến bằng tài năng, bản lĩnh và lòng tự trọng dân tộc...

Bác ra đi không phải để đất nước chỉ có độc lập trên danh nghĩa. Bác ra đi để nhân dân được làm chủ cuộc đời mình, trẻ em được học hành, người nghèo có cơ hội vươn lên, văn hóa dân tộc được gìn giữ, con người Việt Nam được sống trong nhân phẩm, tình thương và lẽ phải. Vì thế, phát triển hôm nay cũng không thể chỉ đo bằng những con số tăng trưởng mà phải đo bằng chất lượng sống của nhân dân, bằng niềm tin xã hội, sự tử tế trong ứng xử, sức sáng tạo của con người và vị thế văn hóa Việt Nam trên thế giới.

115 năm nhìn lại, ta càng hiểu rằng một dân tộc muốn đi xa phải biết giữ trong tim mình những điểm tựa thiêng liêng. Bến Nhà Rồng là một điểm tựa như thế. Từ nơi ấy, một người thanh niên yêu nước đã đi ra thế giới để đưa Việt Nam trở về với chính mình: một Việt Nam độc lập, tự do, có phẩm giá và có khát vọng.

Hôm nay, từ điểm tựa ấy, chúng ta tiếp tục bước tới tương lai bằng niềm tin rằng dân tộc Việt Nam - với truyền thống yêu nước, ý chí tự cường, trí tuệ sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết - nhất định sẽ làm nên những kỳ tích mới.

Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, điều ý nghĩa nhất không chỉ là nhớ về một chuyến đi lịch sử mà là tiếp tục lên đường. Lên đường để đổi mới mạnh mẽ hơn, để phụng sự nhân dân tốt hơn, để văn hóa soi sáng phát triển. Lên đường để biến khát vọng hùng cường thành hiện thực.

Từ Bến Nhà Rồng năm 1911 đến Việt Nam hôm nay là một hành trình vĩ đại. Và từ Việt Nam hôm nay đến Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc mai sau sẽ là hành trình của thế hệ chúng ta. Trên hành trình ấy, ánh sáng Hồ Chí Minh vẫn soi đường, tình yêu nước vẫn là ngọn lửa trong tim, và khát vọng Việt Nam hùng cường vẫn đang gọi mỗi người chúng ta bước tiếp.