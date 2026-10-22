Một chương trình dành cho trẻ em có thể bắt đầu từ việc lắng nghe điều các em thực sự cần và mong muốn. Từ đó, những nguồn lực phù hợp trong xã hội được kết nối để mỗi bên đóng góp bằng năng lực tốt nhất của mình.

Cách làm được thử nghiệm tại Tây Giang đang gợi mở một mô hình hợp lực CSR lấy sự phát triển của trẻ em làm trung tâm.

Những điều ước của trẻ được lắng nghe và từng bước hiện thực hóa trong “Ngân hà ước mơ”.

Trong chương trình “Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ”, hơn 1.700 trẻ em được vui chơi, 13.873 phần quà tặng đến với 4.600 em học sinh 6 trường biên giới, hơn 200 em được khám, cấp thuốc miễn phí, khoảng 100 em nhỏ được cắt tóc và gần 100 điều ước được hiện thực hóa với tổng nguồn lực huy động vượt 6 tỷ đồng.

Nhưng hơn cả những con số, giá trị lớn nhất nằm ở cách các nguồn lực tìm thấy nhau quanh một mục tiêu chung: Tạo dựng môi trường toàn diện cho trẻ em lớn lên.

Khi một mơ ước được lắng nghe

Một chương trình dành cho trẻ em nên bắt đầu từ đâu? Người lớn thường nghĩ đến những nhu cầu thiết thực như giày dép, sách vở, bữa ăn hay chăm sóc sức khỏe. Tất cả đều cần. Nhưng trẻ em còn có những mong muốn riêng: được trải nghiệm, khám phá và nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.

"Con đang mong muốn điều gì?" là một câu hỏi đơn giản, nhưng không phải đứa trẻ vùng cao nào cũng quen được hỏi. Có em chưa biết cách gọi tên mong muốn; có em nghĩ điều ước quá nhỏ để được chú ý hoặc quá xa vời so với hoàn cảnh.

Từ bữa ăn, trò chơi đến khoảnh khắc vui hội, trẻ em Tây Giang được tận hưởng một ngày Trung thu với những trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ.

Sáng kiến “Ngân hà ước mơ” được mở ra từ tinh thần ấy: tạo một điểm chạm để trẻ có thể nói, viết hoặc vẽ về điều mình mong muốn; từ đó những nhu cầu được nhìn thấy và có cơ hội gặp đúng người có khả năng đáp lời.

Mỗi mắt xích làm tốt nhất năng lực cốt lõi

Khi nhu cầu được làm rõ, mô hình hợp lực CSR vận hành bằng cách đưa mỗi bên đóng góp bằng thế mạnh sẵn có:

Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, chính quyền địa phương, Thành đoàn và nhà trường đảm nhiệm vai trò "xương sống" điều phối, vận chuyển hậu cần và đưa đón học sinh.

Chương trình Thiện Nhân và Những người bạn đóng góp chiều sâu kinh nghiệm gần 20 năm đồng hành cùng trẻ em yếu thế và kết nối mạng lưới chuyên gia.

Giữ vai trò cầu nối, VCCorp đã lan tỏa câu chuyện của trẻ em vùng biên tới cộng đồng. Lời kêu gọi ấm áp ấy tạo nên một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ từ hàng loạt thương hiệu, doanh nghiệp: Richy, Thiên Long, Lumias, DHG, Nestlé Milo, Canifa, Unilever, TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Satori, Inspire Việt Nam, DERGO, VESC, Goldsun, C.P Việt Nam, UNIQUE.

Nhờ sự chung tay từ các thương hiệu đồng hành, hàng nghìn phần quà thiết yếu đã được trao tận tay các em, thắp sáng niềm vui ngày hội vùng biên.

Sự đồng hành ấy không khép lại sau ngày hội. Trường Hy Vọng (Hope School) sẽ mở ra cánh cửa trải nghiệm mới cho 60 học sinh xuất sắc qua chuyến trại hè tại Đà Nẵng. Song song đó, Quỹ Thiện Tâm đã tiếp nhận khảo sát để tài trợ các trang thiết bị học tập còn thiếu cho cả 6 trường nội trú, góp sức nâng cấp môi trường giáo dục lâu dài cho các em.

Khoảng 200 học sinh được y bác sĩ khám, tư vấn và cấp thuốc; các đầu bếp Top Chef cùng CLB Thiện Nguyện Đồng Cảm mang tới bữa tiệc “Trăng muôn vị”; nghệ sĩ mang đến âm nhạc, những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm trước đó nhiều em chỉ từng thấy qua màn hình…

Sự tận tâm của các y bác sĩ, đầu bếp và nghệ sĩ đã biến những ước mơ thành hiện thực ấm áp

Hội Chữ thập đỏ dành 30 suất học bổng, tổng trị giá 150 triệu đồng nhằm tri ân con em các thầy cô giáo đang bám trường, bám bản và cống hiến nhiều năm cho giáo dục vùng cao.

Lắng nghe những điều ước nhỏ bé để thấu hiểu và cùng tạo dựng môi trường tốt hơn cho các em lớn lên.

Là hoạt động mở đầu cho nền tảng Human Act Now (thuộc Giải thưởng Human Act Prize 2026), “Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ” chứng minh một cách làm hiệu quả: Lắng nghe trẻ để nhận diện nhu cầu - Kết nối đúng nguồn lực - Mỗi bên đóng góp bằng năng lực tốt nhất. Không ai cần làm tất cả, nhưng nhiều người có thể cùng làm phần việc tốt nhất của mình vì thế hệ tương lai.

Thanh Loan