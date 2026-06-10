Với mức giá từ 12,4 tỷ, bộ sưu tập giới hạn này hứa hẹn trở thành tâm điểm săn đón tại dự án “hot” bậc nhất miền Trung hiện nay.

Bộ sưu tập tư dinh “chìa khóa trao tay”

Với nhiều người, giá trị của một ngôi nhà không chỉ nằm ở vẻ đẹp hoàn mỹ mà còn ở khả năng mang đến cuộc sống trọn vẹn ngay từ ngày đầu an cư. Đó cũng là lý do các sản phẩm hoàn thiện đồng bộ, chỉ cần xách vali vào ở đang ngày càng được ưa chuộng, giúp gia chủ tiết kiệm thời gian và dành nhiều hơn cho những trải nghiệm đáng giá cùng người thân.

Đáp ứng nhu cầu đó, Vinhomes Hải Vân Bay chính thức giới thiệu quỹ 502 tư dinh hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc, mang đến những lựa chọn phù hợp với nhiều phong cách sống của gia đình hiện đại.

502 tư dinh hoàn thiện nội thất Đảo Ngọc được thị trường săn đón ngay từ trước khi ra mắt. Ảnh phối cảnh dự án

Tại đây, biệt thự đơn lập và liền kề Tropicana Village Resort mang đến không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và nghỉ dưỡng. Kế cận Công viên Bách Thảo quy mô 8ha, các sản phẩm này sở hữu phong cách hiện đại tối giản với không gian mở cùng nhiều mảng xanh. Layout linh hoạt từ 2 đến 4 phòng ngủ đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ các gia đình trẻ đến đa thế hệ, mang đến một tổ ấm vừa riêng tư vừa gắn kết.

Trong khi đó, quỹ căn liền kề Ocean Village lại mở ra một không gian giàu trải nghiệm cho các gia đình hiện đại. Kiến trúc Coastal thanh lịch cùng các phòng ngủ chủ đề đại dương tạo nên dấu ấn riêng cho từng thành viên, đặc biệt là trẻ nhỏ. Phía trước là Công viên Bách Thảo, phía sau là VinWonders quy mô 225ha cùng hệ thống trường học, chuỗi tiện ích đa dạng để các thành viên có thêm những hoạt động vui chơi, khám phá và gắn kết mỗi ngày.

Dù mang những dấu ấn riêng, các sản phẩm đều được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện nội thất đồng bộ, giúp gia chủ tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi nhận nhà.

“Thay vì mất nhiều tháng để lo thiết kế, thi công hay hoàn thiện nội thất, tôi thích những căn nhà đã được chăm chút sẵn sàng. Điều này giúp các thành viên có thêm thời gian tận hưởng nhiều khoảnh khắc bên nhau”, anh Lê Hải Nam, một khách hàng đến từ Đà Nẵng chia sẻ.

Đón thời điểm vàng cùng cột mốc hoàn thiện hệ sinh thái tỷ đô

Sức hấp dẫn của quỹ căn hoàn thiện nội thất càng được củng cố khi các chủ nhân tương lai có cơ hội đồng hành cùng những cột mốc phát triển quan trọng của Đảo Ngọc và Vinhomes Hải Vân Bay.

Dự kiến vào cuối năm 2027, 502 tư dinh này sẽ kết thúc xây dựng. Cùng thời điểm đó, hàng loạt tiện ích trọng điểm như VinWonders, các khu resort 5 sao, phố đi bộ Emerald Boulevard, công viên Bách Thảo, công viên Đảo Ngọc... cũng lần lượt về đích tạo nên một giai đoạn phát triển sôi động cho toàn khu vực.

Đây là lợi thế đáng chú ý của quỹ căn hoàn thiện nội thất vì các chủ nhân tương lai có cơ hội sớm tận hưởng những giá trị sống của đại đô thị, vừa đón đầu những cơ hội gia tăng giá trị từ hệ sinh thái tỷ đô.

VinWonders Hải Vân Bay trong lòng Đảo Ngọc hứa hẹn trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí mới của miền Trung. Ảnh phối cảnh dự án

Trong khi đó, với những chủ nhân có nhu cầu khai thác tài sản, mô hình ủy thác vận hành của Vinpearl mang đến một lựa chọn linh hoạt.

“Du lịch Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh. Khu vực Tây Bắc thành phố được kỳ vọng sẽ là điểm đến mới hút khách. Tuy nhiên, tôi thường xuyên ở TP. HCM, không tiện quản lý nên việc ủy thác cho Vinpearl vận hành sẽ là một lựa chọn tối ưu và chuyên nghiệp”, chị Ngô Thu Hà, một nhà đầu tư đến từ TP.HCM nhận định.

Quỹ 502 tư dinh hoàn thiện nội thất chính thức ra mắt với mức giá từ 12,4 tỷ. Cùng với lợi thế sở hữu lâu dài và số lượng giới hạn, bộ sưu tập tại Đảo Ngọc được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng sự chuyển mình của cả khu vực Tây Bắc Đà Nẵng trong tương lai.

“Đảo Ngọc không còn là một lựa chọn nghỉ dưỡng đơn thuần hay đầu tư ngắn hạn mà là nơi an cư lý tưởng, là tài sản tích sản hàng đầu - nơi giá trị không chỉ nằm ở khả năng khai thác dòng tiền mà còn ở quyền sở hữu được xác lập bền vững và có thể truyền đời”, TS. Trần Xuân Lượng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam nhìn nhận.

(Nguồn: Vinhomes)