Sau 28 năm, cuộc hội ngộ của Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa được thực hiện trong concert Bản ghi nhớ với nhiều cung bậc cảm xúc mang đến cho khán giả. Các bài hát được cất lên một chuyến tàu ký ức, đưa họ trở về những năm tháng thanh xuân khi Quả Dưa Hấu từng là cái tên gắn liền với các sân khấu sinh viên, chương trình truyền hình và đời sống âm nhạc của cả một thế hệ.

Nhóm nhạc Qủa Dưa Hấu trở lại sau 28 năm.

Ba thành viên Quả Dưa Hấu xuất hiện mở màn trong bộ tuxedo lịch lãm hoà giọng trong ca khúc được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà báo Hà Quang Minh phối hợp làm nhạc và viết lời mang tên Unstoppable gây ấn tượng người nghe với giọng hát hoà quyện và phần dàn dựng âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng thị giác hiện đại

Ngay sau đó, nhóm tiếp tục với Mặt trời dịu êm, ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của Quả Dưa Hấu từ khi mới ra mắt. Bản phối được làm mới trẻ trung, sôi động hơn nhưng vẫn giữ tinh thần tươi sáng của bản gốc. Nhiều khán giả đứng dậy hát theo ca sĩ, tạo nên bầu không khí giống như một buổi hội ngộ của thanh xuân.

Trong phần giao lưu, các thành viên xúc động nhắc đến cố nhạc sĩ Ngọc Châu - người đầu tiên đỡ đầu cho Quả Dưa Hấu. Nhạc sĩ - ca sĩ Tú Dưa cho biết Ngọc Châu chính là người đã dìu dắt mình và Tuấn Hưng từ những bước đầu tiên đến với âm nhạc và giúp họ trưởng thành trên con đường nghệ thuật.

Ca khúc Mưa và Trái tim không ngủ yên từng làm mưa làm gió cuối thập niên 1990, đầu 2000 được Tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh dàn dựng với hiệu ứng 3D mô phỏng cơn mưa rơi và nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình phối khí mới khiến khung cảnh thêm lãng mạn làm nhiều khán giả hát theo như thể những ký ức thanh xuân bỗng chốc trở lại.

Ca Bằng Kiều hài hước tiết lộ 28 năm trước khi hát Trái tim không ngủ yên, ca sĩ Tú Dưa chỉ 32kg còn hiện tại 72kg khiến khán giả bật cười. Nhớ lại thời hoàng kim của Quả Dưa Hấu, Bằng Kiều cũng nhớ kỷ niệm nhiều chàng trai trẻ để kiểu tóc mái loà xoà giống mình và kéo lên sân khấu xin chữ ký.

Chương 2 của concert Bản ghi nhớ là phần solo của từng thành viên cùng những màn song ca với các khách mời như một cách kể lại hành trình riêng mà mỗi người đã đi qua trong gần ba thập kỷ, sau khi nhóm tan rã.

Ca sĩ - nhạc sĩ Tú Dưa với giọng trầm khàn đặc biệt đã thể hiện mashup Anh nhớ em - Tan lớp phấn hồng do chính mình sáng tác. Anh cũng có màn song ca ăn ý với Thùy Chi Một thời ta là thế - bài hát lấy cảm hứng từ những mối tình trong sáng thời tuổi trẻ khi hai người yêu nhau chẳng có tham vọng, toan tính gì.

Ca sĩ - nhạc sĩ Tú Dưa với Thuỳ Chi trong ''Một thời ta là thế''.

Khách mời Thùy Chi không chỉ có phần trình diễn ấn tượng với sáng tác Giữ lại hạnh phúc mà còn hỏi khó nhạc sĩ Tú Dưa cảm hứng viết nên bài hát này là tặng ai? Rất thật thà Tú Dưa tiết lộ điều không ngờ đó là Giữ lại hạnh phúc là nỗi niềm đau đáu của anh sau khi cuộc hôn nhân với vợ cũ (nữ hoàng wushu Thúy Hiền -PV) kết thúc.

Là người thứ hai xuất hiện trong phần solo, Tuấn Hưng mang đến ca khúc Trầy xước do Hồ Hoài Anh sáng tác. Nam ca sĩ chia sẻ vừa trải qua quãng thời gian khó khăn về cảm xúc cá nhân và chính âm nhạc đã giúp anh đứng dậy. Sự trở lại của Quả Dưa Hấu cũng như việc sản xuất các sản phẩm mới cho nhóm cũng tạo cảm hứng nhiều cho anh sau nửa năm khó khăn. Tiếp đó, anh mang đến ca khúc Nắm tay anh thật chặt do Tú Dưa sáng tác.

Ca sĩ Lệ Quyên là khách mời xuất hiện xong ca cùng Tuấn Hưng trong ca khúc Hãy trả lời em. Nữ ca sĩ thổ lộ đàn anh Tuấn Hưng là người tình sân khấu tương xứng nhất bởi chỉ khi đứng cạnh cô mới được đứng thẳng.

Tuấn Hưng và Lệ Quyên.

Cô nói: "Cảm ơn Quả Dưa Hấu đã không quên Quyên trong đêm nhạc ý nghĩa này. 23 năm trước, Quyên được nhạc sĩ Tường Văn - cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng ê-kíp sản xuất album Giấc mơ có thật và sau thành công sản phẩm đầu tay, tên tuổi Quyên mới đến gần hơn với khán giả. Trong sâu thẳm, Quyên luôn biết ơn điều này’’.

Ở phần tiếp theo, Bằng Kiều mang đến không gian lãng mạn với Cơn mưa băng giá trước khi song ca cùng Minh Tuyết trong Tình bơ vơ. Hai giọng ca hòa quyện đầy ăn ý, gợi nhớ những màn song ca từng được khán giả yêu thích suốt nhiều năm. Minh Tuyết còn khiến khán giả phấn khích khi thể hiện bản hit Đã không yêu thì thôi đầy sôi động.

Bằng Kiều và Minh Tuyết.

Chương cuối của concert là phần bùng nổ nhất, khi ba thành viên Quả Dưa Hấu cùng trở lại sân khấu để trình diễn những bản hit từng gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ 1990 bằng bản phối mới cũng như ca khúc thuộc EP Bản ghi nhớ mới ra mắt của nhóm.

Bản cover ca khúc Get Down của nhóm Backstreet Boys từng giúp tên tuổi Quả Dưa Hấu vang xa được thể hiện với bản phối mới hiện đại và trẻ trung. Không khí hoài niệm được tiếp tục khi nhóm hát Chỉ còn mưa rơi, sáng tác của chính Bằng Kiều từ năm 1998. Tiếp đó là Hè muộn, bài hát đầu tiên do nam ca sĩ sáng tác, gợi lại những ký ức âm nhạc đầu đời của nhóm.

Đêm nhạc khép lại với Cảm ơn âm nhạc, ca khúc do Tùng Sax sáng tác, nằm trong EP Bản ghi nhớ đánh dấu sự trở lại của Quả Dưa Hấu. Bài hát như lời tri ân dành cho âm nhạc - thứ đã gắn kết ba nghệ sĩ từ những ngày đầu, khi còn là những chàng trai 19, 20 hồn nhiên vào đời đến khi đều đã ở độ tuổi trung niên, vợ con đề huề. Cuối chương trình, tất cả nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu để trình diễn Hoa cỏ mùa xuân mang lại bầu không khí tươi vui và rộn ràng.

