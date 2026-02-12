Sau gần ba thập kỷ kể từ ngày rời khỏi sân khấu chung, Quả Dưa Hấu - cái tên từng là “dấu son” rực rỡ của nhạc Việt cuối thập niên 1990 chính thức tái hợp trong live-concert mang tên Bản Ghi Nhớ. Chương trình diễn ra trong hai đêm 14 và 15/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội.

Quả Dưa Hấu từng là “dấu son” rực rỡ của nhạc Việt cuối thập niên 1990 tái hợp.

Không chỉ là một đêm nhạc hoài niệm, Bản Ghi Nhớ được giới thiệu như một dự án trở lại dài hơi, mở ra chương mới trong hành trình âm nhạc của ba thành viên: Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú (Tú Dưa), dưới bàn tay Tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh và Giám đốc âm nhạc Nguyễn Thanh Bình.

Ca sĩ - nhạc sĩ Anh Tú.

Tú Dưa - đại diện nhà sản xuất chia sẻ: "Quả Dưa Hấu thành lập ngày 4/3/1998 và ngưng hoạt động cuối 1999. Đó là thời kỳ sơ khai, thiếu thốn đủ thứ nhưng khán giả vẫn nhớ đến nhóm. Chúng tôi từng nghĩ đến chuyện tái hợp ở mốc 10 năm, 20 năm nhưng ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Cách đây không lâu, khi ba anh em hát chung tại một sự kiện, nhìn xuống thấy ánh mắt rưng rưng của khán giả, tôi hỏi: Chúng ta có thể làm lại được không? Và tất cả đều nhất trí".

Ca sĩ Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng xúc động nói: "Tôi đi hát nhiều năm ít run lắm, nhưng lần này cứ run bần bật. Những gì chúng tôi mang đến trong 2 đêm nhạc sắp tới không chỉ là gợi lại ký ức mà là bắt đầu một thời kỳ mới của những người đàn ông đã qua thời yêu, chỉ muốn hát để tô đẹp cho cuộc đời này".

Giải thích về tên gọi concert, Tuấn Hưng cho biết chính Anh Tú đề xuất Bản Ghi Nhớ: "Chúng tôi tranh cãi nhiều vì ai cũng có quan điểm riêng nhưng cuối cùng thống nhất đây là cái tên phù hợp - một dấu ấn để tiếp tục sống với âm nhạc".

Điểm đặc biệt của Bản Ghi Nhớ là sự xuất hiện của những sáng tác hoàn toàn mới dành riêng cho Quả Dưa Hấu. Trong đó, ca khúc Unstopable (nhạc: Hồ Hoài Anh, lời: Hà Quang Minh) được xem như tuyên ngôn cho lần trở lại này.

Anh Tú cho biết: "Khi xác định trở lại, chúng tôi nghĩ sẽ không chỉ là hai đêm nhạc mà phải có sản phẩm mới. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà báo Hà Quang Minh đã viết bài này trong thời gian rất ngắn".

Ca sĩ Bằng Kiều.

Bằng Kiều nói thêm: "Bài hát gửi gắm thông điệp rằng sau bao nhiêu năm, mỗi người có thể trải qua thăng trầm, vui buồn, thành công và thất bại nhưng không bao giờ dừng lại. Chúng tôi vẫn bền bỉ tiến lên và cống hiến cho âm nhạc".

Nhà báo Hà Quang Minh - người viết lời cho hai ca khúc Unstopable và Cho tôi thêm một lần bày tỏ: "Lời Unstopable thật lòng tôi muốn tặng riêng cho Tuấn Hưng - người kiêu bạc, từng trải qua gian truân, vấp ngã. Nhưng khi viết, tôi nhìn thấy cả ba ca sĩ Tú Dưa, Bằng Kiều và Tuấn Hưng trong đó. Tôi tin chẳng có gì ngăn được họ trở lại bên nhau".

Nếu Unstopable mang tinh thần mạnh mẽ, nam tính thì Cảm ơn âm nhạc của nhạc sĩ trẻ Tùng Sax lại là bản tự sự về đời nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu.

Tùng Sax kể viết bài này gần một năm trước, sau một lần đi diễn về và nghĩ đến cảm xúc chung của nghệ sĩ khi trở về thực tại, có sự cô đơn nhất định: "Khi hát cho Hồ Hoài Anh nghe, tôi khá ngại vì anh là "big idol" trong lòng mình. Tuy nhiên, nhạc sĩ lại nói bài này "chạm" vì viết cho chính chúng ta - những người gắn bó với nghệ thuật".

Không chỉ là một đêm nhạc hoài niệm, Bản Ghi Nhớ được giới thiệu như một dự án trở lại dài hơi.

Bằng Kiều xúc động: "Cảm ơn âm nhạc, cũng là cảm ơn tất cả mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau từ khi còn là những chàng trai, cô gái trẻ. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã chứng kiến và đồng hành cùng sự nghiệp của ba anh em. Tôi nghĩ nghệ sĩ nào nghe ca khúc này cũng thấy mình trong đó".

Song song live-concert, nhóm ra mắt EP livesession Bản Ghi Nhớ gồm 6 MV, trong đó có ba bản hit quen thuộc và ba ca khúc mới: Unstopable, Cho tôi thêm một lần và Cảm ơn âm nhạc. Sau concert, Quả Dưa Hấu sẽ hoạt động trở lại với tư cách nhóm ba thành viên, tham gia các sân khấu và dự án được chọn lọc.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ: "Chúng tôi không kỳ vọng sản phẩm triệu view mà đặt tâm huyết vào đó. Nếu concert 28 năm thành công, 30 năm tới sẽ là một show lớn hơn, với nhiều gương mặt trẻ hơn".

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Thanh Bình nói rất hiểu khán giả chờ đợi được trở về ký ức xưa, nên vừa làm mới âm nhạc, vừa giữ sự kết nối với quá khứ.

Bạn bè chúc mừng Quả Dưa Hấu trở lại.

Ra đời năm 1998, Quả Dưa Hấu nhanh chóng trở thành một trong những ban nhạc nam tiêu biểu của giai đoạn nhạc Việt bùng nổ văn hóa thần tượng. Phong cách trẻ trung, hiện đại cùng những ca khúc giàu cảm xúc giúp nhóm ghi dấu trong ký ức thế hệ 7X, 8X. Dù hoạt động không dài nhưng cái tên Quả Dưa Hấu luôn được nhắc lại bằng sự trìu mến như một lát cắt đẹp của “thời hoàng kim nhạc Việt.

Sau chia tay, mỗi thành viên đi một con đường riêng: Bằng Kiều trở thành giọng ca trữ tình pop ballad hàng đầu; Tuấn Hưng khẳng định cá tính mạnh mẽ trong dòng nhạc trẻ; Tú Dưa bền bỉ với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất. Dù đôi lần hội ngộ rải rác, phải đến năm 2026, một live-concert được định danh rõ ràng như dấu mốc tái hợp mới chính thức thành hình.

Nhóm Quả Dưa Hấu hát ''Cảm ơn âm nhạc'':

Ảnh: Bin Leo

Clip: Anh Phương