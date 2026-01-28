Sau gần ba thập kỷ kể từ khi rời khỏi sân khấu chung, Quả Dưa Hấu - ban nhạc từng được biết đến như dấu son rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam những năm cuối thập niên 1990 với phong cách trẻ trung hiện đại sẽ chính thức tái hợp trong live-concert Bản Ghi Nhớ.

Quả Dưa Hấu trở lại với diện mạo mới.

Chương trình diễn ra trong hai đêm 14 và 15/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đánh dấu cuộc hội ngộ được người yêu nhạc mong đợi sau nhiều năm, khi những giai điệu từng gắn với thanh xuân của nhiều thế hệ được mang trở lại, nhắc nhớ khoảng trời ký ức xưa nhưng được kể lại bằng màu sắc âm nhạc mới, chín chắn và giàu trải nghiệm hơn.

Mang tinh thần của một lời hẹn ước, Bản Ghi Nhớ không đơn thuần là một đêm diễn mà còn là nơi ký ức được mở ra bằng âm nhạc, nơi người ta có thể bắt gặp chính mình của những năm tháng đã qua trong từng giai điệu quen thuộc. Không chỉ vậy, 2 đêm diễn lần này cũng là nơi để các thành viên của ban nhạc Quả Dưa Hấu gặp lại nhau trong âm nhạc, bước lên sân khấu với một diện mạo khác, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn nhưng vẫn nguyên vẹn chất riêng từng khiến hàng triệu khán giả say mê.

Trong 2 đêm live concert Bản Ghi Nhớ sắp tới, Quả Dưa Hấu dự kiến sẽ lần lượt giới thiệu 3 ca khúc mới.

Lần trở lại này, Bằng Kiều - Tuấn Hưng - Anh Tú (Tú Dưa) là những mảnh ghép sẽ xuất hiện trên sân khấu, cùng nhau khơi lại tinh thần Quả Dưa Hấu trong diện mạo mới. Quả Dưa Hấu trở lại không phải để chứng minh hay khẳng định gì khác trong hành trình hoạt động nghệ thuật của riêng từng thành viên mà để viết tiếp những câu chuyện âm nhạc còn đang dang dở thời thanh xuân.

3 ca khúc mới như một dấu mốc cho cuộc hội ngộ lần này, đồng thời mở ra hành trình âm nhạc tiếp theo của ban nhạc. Một trong 3 ca khúc này là Cảm ơn âm nhạc do Tùng Sax sáng tác. Ca khúc mang màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, thể hiện độ chín muồi về cảm xúc của ban nhạc ở lần trở lại này.

Cảm ơn âm nhạc không chỉ đánh dấu sự trở lại của Quả Dưa Hấu mà còn cho thấy cách các thành viên trong ban nhạc đối thoại với chính mình khi đã đi qua những thăng trầm riêng trong cuộc sống. Với họ, âm nhạc không còn là nơi phô diễn năng lượng tuổi trẻ mà trở thành chốn dừng chân để chiêm nghiệm, biết ơn và sẻ chia. Ca khúc có tiết tấu chậm rãi, ca từ giản dị như lời tự sự, bộc bạch chân thành từ những người nghệ sĩ đã dành trọn tình yêu cho âm nhạc.

MV do đạo diễn Nguyễn Đức Hải thực hiện được ghi hình với bảng màu đen - trắng kết hợp sắc vàng ấm, gợi cảm giác hoài cổ và lắng đọng như những thước phim chất chứa nhiều kỷ niệm. Trong đó, không gian các khoang tàu cũ kỹ, phủ lớp patina của thời gian giống như cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, đưa người xem trở về với ký ức đã lắng sâu theo năm tháng.

Không dừng lại ở hai đêm live-concert mang tính dấu mốc, Bản Ghi Nhớ còn mở ra một giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của Quả Dưa Hấu. Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, đây là một dự án comeback được đầu tư dài hơi, có định hướng rõ ràng.

Song song với live-concert, Quả Dưa Hấu chính thức ra mắt EP Livesession Bản Ghi Nhớ gồm 6 MV, được đầu tư cả về phần nghe lẫn phần nhìn, đảm bảo trải nghiệm âm nhạc cho khán giả. Đó là 3 bản hit: Hè muộn (Bằng Kiều), Mưa (Tuấn Nghĩa), Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng)

Đặc biệt, trong EP này sẽ có những ca khúc hoàn toàn mới: Cho tôi thêm một lần, Unstopable dành cho Quả Dưa Hấu do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà báo Hà Quang Minh chắp bút viết lời, cùng với đó là bài hát Cảm ơn âm nhạc của một tác giả trẻ tiềm năng là nhạc sĩ Tùng Sax - một người em thân thiết của Quả Dưa Hấu.

Sau live-concert Bản Ghi Nhớ, Quả Dưa Hấu sẽ hoạt động trở lại với tư cách một nhóm nhạc gồm ba thành viên, tham gia biểu diễn tại các sân khấu âm nhạc và các dự án được lựa chọn kỹ lưỡng.

Nhóm Quả Dưa Hấu thể hiện "Cảm ơn âm nhạc"