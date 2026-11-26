Từ những buổi thuyết trình, tổ chức sự kiện và kết nối doanh nghiệp khi còn học tại trường Western Sydney Việt Nam, một tân cử nhân ngành Tài chính đã vận dụng tối đa những kỹ năng được học để thích nghi với công việc tại một ngân hàng.

Vũ Phương Thảo trong buổi lễ tốt nghiệp Western Sydney Việt Nam. Ảnh: WSU

Công việc là khởi đầu của một quá trình học mới

Vừa tốt nghiệp ngành Tài chính ứng dụng tại Western Sydney Việt Nam, Phương Thảo nhận việc ngay sau khi hoàn thành môn học cuối cùng. Cô bắt đầu với vị trí Management Associate (Quản trị viên tập sự) mảng Corporate SME (Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ) tại Techcombank.

Từ mảng vận hành, Thảo được luân chuyển qua nhiều phòng ban và tiếp xúc với các công việc khác nhau khi kinh nghiệm ngân hàng còn hạn chế. Ban đầu, cô chủ yếu học hỏi từ các anh chị đi trước và không tránh khỏi cảm giác áp lực.

Tuy nhiên, những thử thách như deadline, sắp xếp thứ tự ưu tiên hay tiếp nhận góp ý thẳng thắn không quá xa lạ với Thảo nhờ trải nghiệm học tập tại Western Sydney Việt Nam. Cô cũng dần thích nghi với môi trường làm việc linh hoạt, nơi những việc phát sinh có thể khiến kế hoạch thay đổi bất cứ lúc nào.

Thay vì né tránh góp ý, Thảo chọn lắng nghe, nhìn lại những điểm chưa tốt và điều chỉnh cách làm. Cô cũng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và động viên từ gia đình trong những giai đoạn áp lực. “Kiên định không có nghĩa là không bao giờ áp lực, mà là áp lực vẫn không làm mình bỏ cuộc”, Thảo chia sẻ.

Sau khoảng 3 tháng, Thảo bắt đầu hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa công việc hiện tại và mục tiêu trở thành chuyên viên quan hệ khách hàng. Đến tháng thứ năm, Thảo dần quen với quy trình, cách giao tiếp và xử lý tình huống. Sự trưởng thành đến từ từng lần được hướng dẫn, tự tìm hiểu và điều chỉnh bản thân.

Những cuộc trao đổi với doanh nghiệp bắt đầu từ đại học

Vũ Phương Thảo (giữa) chụp ảnh cùng gia đình trong buổi lễ tốt nghiệp - Ảnh: WSU

Trong thời gian học tại Western Sydney Việt Nam, Thảo từng phụ trách đối ngoại khi tham gia WSU Dynamic - dự án tổ chức sự kiện của sinh viên và CareerHub VN - dự án hướng nghiệp, kết nối sinh viên với doanh nghiệp.

Công việc của Thảo là liên hệ, trình bày mục đích chương trình và mời doanh nghiệp tiếp đón sinh viên trong các chuyến tham quan. Để nhận được sự đồng ý, Thảo phải chủ động mở lời, giải thích rõ đề xuất và tạo sự tin tưởng với người đối diện.

Qua những cuộc trao đổi, Thảo dần nhận ra mình hứng thú với môi trường doanh nghiệp. Theo Thảo, trải nghiệm này giúp cô bớt bỡ ngỡ khi làm việc với khách hàng doanh nghiệp tại Techcombank, đồng thời gần với hướng nghề nghiệp cô muốn theo đuổi.

CareerHub VN cũng là một trong những hoạt động hướng nghiệp tại Western Sydney Việt Nam, tổ chức các buổi chia sẻ nghề nghiệp, gặp gỡ nhà tuyển dụng và tham quan doanh nghiệp. Với Thảo, vai trò đối ngoại còn cho cô cơ hội trực tiếp chịu trách nhiệm cho một phần công việc trước mỗi chuyến đi.

Thảo cho biết, trong lớp học, cô rèn một thói quen khác qua các buổi thuyết trình. Thảo cố gắng truyền đạt thông điệp sao cho người nghe dễ hiểu. Khi bạn học đặt câu hỏi, cả nhóm phải suy nghĩ sâu hơn, giải thích căn cứ và bảo vệ quan điểm bằng lý lẽ. Thói quen ấy tiếp tục xuất hiện khi Thảo vào ngân hàng. Sau mỗi hướng dẫn, Thảo muốn tìm hiểu vì sao công việc được thực hiện như vậy. Câu hỏi từng được đặt ra trong lớp giờ dẫn cô đến văn bản quy trình hoặc một cuộc trao đổi với đồng nghiệp có kinh nghiệm.

TS Douglas Foster - Hiệu trưởng Western Sydney Việt Nam chia sẻ: “Doanh nghiệp hiện nay coi trọng khả năng thích nghi và tư duy phân tích bên cạnh kiến thức chuyên môn. Chương trình tại Western Sydney Việt Nam tích hợp dự án nhóm, nghiên cứu tình huống và mô phỏng để sinh viên có dịp vận dụng kiến thức trong quá trình học”.

Nhìn lại khoảng thời gian đại học, Thảo nói càng về sau, cô càng trân trọng những người đã đồng hành, chia sẻ và giúp mình tiến bộ. Nếu được bắt đầu lại, cô muốn vừa tập trung học, vừa cởi mở hơn với bạn bè và những cơ hội trải nghiệm. “Hãy học để hiểu cho chính mình, chứ không chỉ học để lấy điểm hay để qua môn”, Thảo nhắn các bạn sắp vào đại học. Sau 5 tháng đi làm, cô vẫn đang tiếp tục việc học ấy - qua một quy trình cần hiểu kỹ, một góp ý cần suy ngẫm và một công việc cần làm tốt hơn lần trước.

Western Sydney Việt Nam được triển khai thông qua quan hệ hợp tác đào tạo giữa Đại học Western Sydney (Úc), Trường Tài năng UEH.ISB và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Sinh viên có thể theo học các chương trình cử nhân Kinh doanh, Truyền thông và Khoa học dữ liệu ứng dụng, nhận bằng do Đại học Western Sydney cấp khi đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp.

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(Nguồn: Western Sydney Việt Nam)