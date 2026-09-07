Chỉ bằng hạt đậu giản dị, Fami đã từng bước kiến tạo hệ sản phẩm đa dạng, đáp ứng đa dạng khẩu vị thưởng thức cho người tiêu dùng

Hạt đậu nành nhỏ bé, khơi nguồn cho sự “giàu tự nhiên”

Đậu nành là một trong những loại hạt đã gắn bó với đời sống người Việt từ lâu. Tuy nhỏ bé về kích thước, hạt đậu lại chứa đựng một “kho” dưỡng chất đa dạng, từ nguồn đạm thực vật tự nhiên chất lượng cao, chất xơ, chất béo lành mạnh (Omega 3-6-9) đến nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất sinh học có giá trị.

Sự “giàu có” ấy thể hiện cả ở hàm lượng và chất lượng dưỡng chất. Đậu nành sở hữu hàm lượng đạm dồi dào, đồng thời nổi bật về chất lượng đạm. Theo PDCAAS - phương pháp đánh giá chất lượng đạm dựa trên khả năng cung cấp axit amin thiết yếu và mức độ tiêu hóa - đạm đậu nành đạt điểm tối đa 1,0 - cho thấy khả năng cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được và có khả năng tiêu hóa tốt.

Không dừng lại ở đạm, hạt đậu nành còn mang đến chất xơ tự nhiên, trong đó có những thành phần có khả năng hoạt động như prebiotic - nguồn dinh dưỡng hỗ trợ lợi khuẩn, từ đó góp phần duy trì sức khỏe đường ruột. Cùng với đó, Omega 3-6-9 tự nhiên, vitamin, khoáng chất và các hợp chất sinh học như isoflavone tiếp tục bổ sung thêm nhiều giá trị, tạo nên bức tranh dưỡng chất phong phú và giàu có của “hạt vàng tự nhiên”.

Với Fami, chính sự “giàu có” ấy cũng mở ra một câu hỏi: làm thế nào để những giá trị quý báu của hạt đậu trở thành những lựa chọn dinh dưỡng gần gũi và phù hợp hơn với cuộc sống hằng ngày?

Sự “giàu có” về dưỡng chất khiến cho hạt đậu nhỏ bé trở thành đề tài nghiên cứu của giới khoa học

Tinh túy từ “hạt vàng tự nhiên”, làm “giàu” những lựa chọn dinh dưỡng

Hiểu được những giá trị vốn có trong hạt đậu nành, Fami liên tục nghiên cứu, tìm cách đưa nguồn dưỡng chất tự nhiên ấy vào những sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của cuộc sống hiện đại. Một trong những sản phẩm tiêu biểu là Fami Green Soy - “Trọn dưỡng chất lành”, được làm từ hạt đậu nành tự nhiên hạt chọn lọc, không biến đổi gen và ứng dụng công nghệ nghiền nguyên hạt hiện đại. Nhờ vậy, sản phẩm giúp gìn giữ tối đa những dưỡng chất tự nhiên có trong hạt đậu, trong đó nổi bật là đạm thực vật chất lượng cao, chất xơ và Omega 3-6-9, để những giá trị từ “hạt vàng tự nhiên” trở nên gần gũi hơn trong lựa chọn hằng ngày.

Chưa hết, giá trị của Fami Green Soy tiếp tục được khám phá qua nghiên cứu thực nghiệm trên phiên bản không bổ sung đường. Sản phẩm có chứa các thành phần có khả năng hoạt động như prebiotic tự nhiên, mở thêm góc nhìn về giá trị của sản phẩm trong việc nuôi dưỡng hệ vi sinh và hỗ trợ sức khỏe đường ruột từ bên trong.

Từ nền tảng của hạt đậu nành, Fami cũng phát triển nhiều dòng sản phẩm với những giá trị dinh dưỡng khác nhau: Fami Nguyên Chất mang nguồn đạm lành cho sức khỏe; Fami Canxi bổ sung canxi từ tảo biển và vitamin D3; Fami Canxi Plus bổ sung canxi cùng glucosamine; Fami Go kết hợp đậu nành cùng các loại hạt nội địa, tiếp thêm dưỡng chất cho khởi đầu ngày mới.

Qua đó, “sự giàu có” của hạt vàng tự nhiên không chỉ nằm ở những dưỡng chất vốn có trong từng hạt đậu, mà còn được mở rộng thành nhiều lựa chọn để mỗi người có thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của mình.

Mỗi sản phẩm là cách Fami khẳng định giá trị của hạt đậu, đưa sự “giàu có từ tự nhiên” để làm “giàu cuộc sống” hiện đại

Để mỗi ngày thêm “giàu tự nhiên” từ bên trong

Trong nhịp sống hiện đại, chăm sóc sức khỏe chủ động ngày được quan tâm hơn bao giờ hết, do đó những lựa chọn dinh dưỡng hằng ngày cũng trở thành một phần thiết yếu cho lối sống khỏe mạnh. Chính điều này đã thôi thúc Fami kiên định với hành trình đưa sự “giàu có” của hạt đậu nành vào cuộc sống theo những cách gần gũi và thiết thực hơn.

Từ nguồn dưỡng chất lành quý báu của hạt đậu, Fami bền bỉ nghiên cứu, đổi mới và phát triển đa dạng sản phẩm để đáp ứng những nhu cầu dinh dưỡng ngày càng khác nhau của người tiêu dùng. Mỗi lựa chọn là một cách Fami đưa giá trị của đậu nành đến gần hơn với cuộc sống, từ chăm sóc sức khỏe, sắc vóc, duy trì phong độ đến vun đắp những khoảnh khắc sẻ chia cùng gia đình.

Hơn cả những hương vị để thưởng thức là tâm huyết của Fami trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng hướng đến một cuộc sống “giàu tự nhiên”

Đó cũng là cách Fami tiếp tục viết nên câu chuyện của “hạt vàng tự nhiên”: từ sự “giàu có” được tự nhiên gói trọn trong một hạt đậu nhỏ bé, đưa nguồn dưỡng chất lành đến gần hơn với mọi người, mọi nhà, góp phần chăm sóc sức khỏe chủ động và vun đắp một cuộc sống “giàu tự nhiên” từ bên trong.

(Nguồn: VinaSoy)