Một camera gắn trên máy bay không người lái có thể phát hiện sớm những khoảnh ruộng nhiễm sâu bệnh. Cảm biến đặt dưới đất liên tục đo độ ẩm, nhiệt độ và dinh dưỡng. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu thời tiết để xác định thời điểm tưới nước, bón phân hoặc thu hoạch tối ưu.

Khi đó, người nông dân không chỉ còn dựa vào kinh nghiệm “trông trời, trông đất, trông mây” như nông nghiệp truyền thống, mà có thể nhìn thấy những biến động của đồng ruộng trên màn hình điện thoại.

AI hỗ trợ canh tác bằng kinh nghiệm sang công nghệ số hoá. Ảnh: Midjourney

Một thuật toán có thể nhìn thấy điều mắt người bỏ sót

AI trong nông nghiệp không nhất thiết bắt đầu từ những robot đắt tiền, mà từ khả năng kết nối và phân tích dữ liệu. Qua hình ảnh lá cây, dữ liệu độ ẩm, thời tiết hoặc camera chăn nuôi, AI có thể phát hiện sớm sâu bệnh, tối ưu tưới tiêu, theo dõi sức khỏe vật nuôi và cảnh báo rủi ro.

Khác với cơ giới hóa chủ yếu thay thế sức lao động, AI hỗ trợ con người ra quyết định chính xác hơn. Trong bối cảnh chi phí tăng, thiếu lao động và biến đổi khí hậu, chuyển đổi số đang trở thành năng lực cạnh tranh thiết yếu của nông nghiệp.

Australia: Số hóa để quản lý những cánh đồng rộng lớn

Với diện tích sản xuất lớn, dân cư phân tán và khí hậu khắc nghiệt, Australia có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp chính xác. Các trang trại sử dụng định vị vệ tinh, máy kéo tự động, cảm biến đất, ảnh viễn thám và bản đồ năng suất để điều chỉnh lượng giống, nước tưới, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo từng khu vực. Bộ Nông nghiệp Australia ước tính, ứng dụng rộng rãi công nghệ số có thể làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp hơn 20 tỷ AUD mỗi năm và giúp sản lượng tăng tới 25% so với mức năm 2014–2015.

Để công nghệ phát huy hiệu quả, Australia đồng thời đầu tư vào hạ tầng kết nối nông thôn. Năm 2024, Chính phủ nâng chương trình hỗ trợ lên 18 triệu AUD, hoàn lại tối đa 50% chi phí thiết bị. Bài học rõ ràng: muốn đưa AI ra đồng ruộng, viễn thông phải được coi là hạ tầng thiết yếu.

New Zealand: Công nghệ tạo nên giá trị của từng sản phẩm

New Zealand không cạnh tranh bằng sản lượng lớn mà bằng chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Trong chăn nuôi bò sữa, cảm biến, vòng cổ thông minh, dữ liệu thời tiết và phần mềm phân tích giúp theo dõi sức khỏe, hành vi, khẩu phần và đồng cỏ của từng cá thể. Năm tài chính 2024–2025, ngành thực phẩm và sợi đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 59,9 tỷ NZD; riêng năm 2023, lĩnh vực này tạo hơn 360.000 việc làm.

Việc công bố báo cáo đầu tiên về AI trong hệ thống thực phẩm năm 2025 cho thấy công nghệ đã trở thành yếu tố chiến lược. Quan trọng hơn, dữ liệu tạo “hồ sơ số” cho từng sản phẩm, giúp doanh nghiệp chứng minh nguồn gốc, quy trình và tác động môi trường.

Israel: Biến khan hiếm nước thành lợi thế công nghệ

Israel cho thấy rõ giá trị của tri thức trong nông nghiệp dù phần lớn diện tích thuộc vùng khô hạn. Nhờ tưới nhỏ giọt, cảm biến độ ẩm, tái sử dụng nước, nhà kính tự động và nền tảng dự báo, nước được phân phối chính xác theo nhu cầu cây trồng. Khoảng 95% nước thải được xử lý và gần 90% được tái sử dụng trong nông nghiệp, thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Thành công này không chỉ đến từ công nghệ tưới, mà từ sự liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, trang trại và Nhà nước. Israel đã biến thiếu hụt tài nguyên thành động lực đổi mới.

Việt Nam: Cần hỗ trợ nông dân tiếp cận dịch vụ hiệu quả

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp thông minh, từ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng đến năng lực xuất khẩu lớn và mức độ phổ cập điện thoại thông minh cao. Năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 62,4–62,5 tỷ USD.

Nhiều mô hình số hóa đã xuất hiện như thiết bị bay phun thuốc, tưới tự động, camera chăn nuôi, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn phân mảnh, thiếu chuẩn hóa và liên thông, trong khi nông hộ nhỏ và hợp tác xã còn hạn chế về vốn, thiết bị và nhân lực công nghệ.

Để AI thực sự đi vào nông nghiệp, Việt Nam không cần mỗi hộ dân sở hữu thiết bị đắt tiền, mà cần giúp họ tiếp cận dịch vụ hiệu quả như cảnh báo sâu bệnh, tối ưu nước tưới, phân bón, dự báo sản lượng và truy xuất nguồn gốc. Thiết bị có thể do hợp tác xã, doanh nghiệp hoặc trung tâm kỹ thuật vận hành. Nhà nước cần đầu tư dữ liệu nền, bản đồ số và chuẩn kết nối, đồng thời nâng năng lực số cho hệ thống khuyến nông. Cuộc cách mạng AI chỉ thành công khi hàng triệu nông dân có thể ra quyết định tốt hơn nhờ dữ liệu.

Tương lai của nông nghiệp Việt Nam vì thế không chỉ nằm trên những cánh đồng rộng hơn, mà trên những cánh đồng được thấu hiểu sâu hơn.

(Nguồn: VLAB Innovation)