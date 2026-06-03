Ảnh: FPT Smart Cloud

Trên thế giới, một số doanh nghiệp lớn như eBay đã tích hợp MongoDB vào chiến lược công nghệ của họ để nâng cao khả năng xử lý dữ liệu và tối ưu hoá hoạt động kinh doanh. Tại Việt Nam, MongoDB không còn xa lạ với các nhà phát triển dịch vụ phần mềm, phổ biến là MongoDB phiên bản Community miễn phí, đủ dùng cho các ứng dụng cơ bản. Ở phiên bản nâng cấp MongoDB Enterprise có đầy đủ các tính năng bảo mật cao, khả năng xử lý dữ liệu lớn và cải tiến về hiệu suất, cụ thể ở bản MongoDB 8.0 đã cải thiện 36% tốc độ đọc và throughput ghi cao hơn 56% so với phiên bản trước, tùy từng kịch bản sử dụng.

Nắm bắt nhu cầu chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ của doanh nghiệp, FPT Cloud vừa giới thiệu dịch vụ FPT MongoDB Enterprise. Được xây dựng trên nền tảng MongoDB Enterprise Advanced, dịch vụ cung cấp các tính năng bảo mật, quản trị và vận hành chuyên sâu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả hơn trong các lĩnh vực từ thương mại điện tử, logistics đến tài chính, ngân hàng.

Logistics và thương mại điện tử: nhìn từ 200.000 đơn/ngày của Ahamove

Trong ngành logistics và thương mại điện tử, nhu cầu sử dụng hệ thống thường biến động mạnh theo mùa vụ và các chương trình khuyến mại. Thách thức lớn nhất là làm sao duy trì hiệu năng ổn định trong những giai đoạn cao điểm mà không phải đầu tư dư thừa hạ tầng.

Có thể xem Ahamove là một ví dụ tiêu biểu. Nền tảng giao hàng này hiện phục vụ hơn 2,5 triệu khách hàng trên toàn quốc, xử lý hơn 200.000 đơn hàng mỗi ngày thông qua mạng lưới hàng trăm nghìn tài xế và đối tác. Vào các dịp như Tết Nguyên đán hoặc Giáng sinh, lượng đơn hàng có thể tăng đột biến tới 200% trong một số khung giờ cao điểm.

Theo đại diện Ahamove, khả năng mở rộng linh hoạt của MongoDB giúp hệ thống duy trì hiệu năng ổn định khi lưu lượng tăng mạnh, từ đó bảo đảm tốc độ xử lý đơn hàng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ảnh: Ahamove

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu tương tự, FPT MongoDB Enterprise cung cấp mô hình Sharded Cluster, cho phép mở rộng tài nguyên lưu trữ và tính toán trực tuyến mà không làm gián đoạn dịch vụ. Cùng với đó, mô hình dữ liệu dạng tài liệu (Document Model) giúp doanh nghiệp quản lý nhiều loại dữ liệu khác nhau trên cùng một nền tảng, giảm độ phức tạp trong vận hành và tối ưu chi phí đầu tư.

Dịch vụ tài chính số: Khi tuân thủ không còn là rào cản tăng trưởng

Nếu thương mại điện tử đặt nặng yêu cầu về khả năng mở rộng, thì ngành tài chính lại phải giải quyết đồng thời hai bài toán: xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật, tuân thủ.

VPBank là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng MongoDB trong chiến lược phát triển ngân hàng số. Đại diện ngân hàng cho biết, hiện nền tảng OpenAPI của ngân hàng bao gồm hơn 220 microservice và xử lý hơn 100 triệu giao dịch mỗi tháng.

Ảnh: VP Bank

Theo chia sẻ từ đại diện VPBank, việc ứng dụng MongoDB giúp ngân hàng tăng tính linh hoạt trong phát triển dịch vụ, mở rộng hệ thống theo nhu cầu thực tế và quản lý hiệu quả lượng dữ liệu lớn phát sinh liên tục. Đây là những yếu tố quan trọng trong bối cảnh các tổ chức tài chính ngày càng đẩy mạnh số hóa và phát triển hệ sinh thái dịch vụ mở.

Đối với các doanh nghiệp tài chính tại Việt Nam, yêu cầu về lưu trữ dữ liệu trong nước cũng đang trở thành yếu tố then chốt. FPT MongoDB Enterprise được thiết kế với các lớp bảo mật như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, nhật ký kiểm toán tập trung và cơ chế sao lưu liên tục. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về quản trị dữ liệu và giảm thiểu rủi ro trong vận hành.

Một nền tảng, nhiều bài toán

Không chỉ giới hạn ở logistics hay tài chính, nhu cầu khai thác dữ liệu đang xuất hiện ở hầu hết các ngành nghề. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể xây dựng trợ lý AI tư vấn hợp đồng; nhà máy sản xuất có thể xử lý dữ liệu cảm biến theo thời gian thực; doanh nghiệp bán lẻ có thể phân tích hành vi khách hàng để tối ưu hoạt động kinh doanh.

Điểm chung của những mô hình này là dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược. Khi đó, hạ tầng dữ liệu không còn đơn thuần là một khoản chi phí vận hành mà trở thành nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần đồng thời đáp ứng ba yêu cầu: nền tảng công nghệ đạt chuẩn quốc tế, hạ tầng đặt tại Việt Nam và đội ngũ vận hành có năng lực chuyên sâu. Với định hướng này, FPT MongoDB Enterprise được phát triển nhằm giúp doanh nghiệp đơn giản hóa công tác quản trị cơ sở dữ liệu, từ đó tập trung nguồn lực cho đổi mới sản phẩm, phát triển dịch vụ và khai thác giá trị từ dữ liệu.

(Nguồn: FPT)