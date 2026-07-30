Khi vị trí không chỉ là lợi thế, mà là nền tảng để phát triển dự án

The Emerald River Park sở hữu lợi thế hiếm có khi tọa lạc tại vị trí ven sông Sài Gòn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm tại khu vực cửa ngõ TP.HCM, đây không chỉ là lợi thế về cảnh quan mà còn là nền tảng để phát triển một mô hình sống khác biệt.

Theo chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong, đây không chỉ là một lợi thế về cảnh quan hay tầm nhìn. Quan trọng hơn, vị trí này mở ra cơ hội để phát triển một không gian sống gắn kết với thiên nhiên ngay từ bước quy hoạch đầu tiên.

The Emerald River Park sở hữu lợi thế ven sông Sài Gòn, tạo nền tảng phát triển không gian sống hài hòa với thiên nhiên. Ảnh phối cảnh dự án

Thay vì xem dòng sông là yếu tố bổ trợ cho dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong lựa chọn đưa giá trị của mặt nước trở thành một phần trong concept phát triển. Từ quy hoạch tổng thể, thiết kế cảnh quan đến hệ thống tiện ích đều được nghiên cứu để dòng sông không chỉ là cảnh quan, mà trở thành một phần trong trải nghiệm sống mỗi ngày của cư dân.

Bên cạnh đó, công viên ven sông với chuỗi tiện ích đa dạng như nhạc nước, công trình nghệ thuật Bamboo Stream, cầu Vồng Chân Mây, khu vui chơi trẻ em, vườn thiền và khu thể thao - dã ngoại cũng được bố trí xuyên suốt dọc bờ sông, tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch, nơi thiên nhiên và nhịp sống cộng đồng cùng hiện diện.

Phát huy tối đa giá trị của vị trí ven sông

Lợi thế ven sông không chỉ tạo nên giá trị về vị trí, mà còn trở thành nền tảng cho ngôn ngữ thiết kế mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong đưa vào The Emerald River Park. Từ quy hoạch tổng thể đến kiến trúc từng tòa tháp, mọi yếu tố đều được nghiên cứu để phát huy tối đa lợi thế của dòng sông, mang thiên nhiên đến gần hơn với không gian sống.

Các tòa tháp được bố trí nhằm mở rộng tầm nhìn về sông Sài Gòn, đồng thời tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên. Hệ cảnh quan, đường dạo và chuỗi tiện ích nội khu từ hồ bơi, sân pickeball, khu vui chơi trẻ em, khu thư giãn… được kết nối, đan cài từ tầng trệt đến tầng 21, tạo nên sự liền mạch giữa kiến trúc, thiên nhiên và các hoạt động cộng đồng.

Hệ tiện ích và cảnh quan được đan cài xuyên suốt, kiến tạo không gian sống gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Ảnh phối cảnh dự án

Không chỉ vậy, 5 tòa tháp còn mang một cảm hứng thiết kế riêng, được phát triển từ những chuyển động, hình thái và nguồn năng lượng của dòng sông. Cách tiếp cận này không chỉ tạo nên bản sắc cho từng công trình, mà còn góp phần hình thành một tổng thể kiến trúc thống nhất, nơi mọi không gian đều hướng đến trải nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong)