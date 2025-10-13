Trong bối cảnh Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đang triển khai mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, Hội nghị “Đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong hành trình Văn hóa EVNGENCO1” diễn ra ngày 13/9 đã trở thành một dấu mốc quan trọng. Không chỉ là nơi khẳng định định hướng, mục tiêu dài hạn và khát vọng phát triển, đây còn là diễn đàn tôn vinh những con người tiên phong - những “hạt nhân đổi mới”, đang ngày ngày biến ý tưởng thành giá trị.

Trăn trở từ những điều nhỏ nhất

Gắn bó với Thủy điện Đồng Nai ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, kỹ sư Phạm Duy Phước bước vào công việc với nhiệm vụ tưởng như thuần kỹ thuật: giám sát hệ thống điều khiển DCS, theo dõi thông số vận hành và xử lý sự cố. Thế nhưng, trong anh luôn có một câu hỏi không ngừng thôi thúc: “Làm thế nào để mọi thứ hiệu quả hơn, thông minh hơn và an toàn hơn?”

“Tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc làm đúng quy trình. Tôi muốn tạo ra điều gì đó có ích - để hệ thống vận hành tốt hơn, đồng nghiệp đỡ vất vả hơn. Và khi một sáng kiến nhỏ của mình được áp dụng thành công, đó là niềm vui lớn nhất - vì công sức của mình thực sự có giá trị”, anh Phước chia sẻ.

Trong công việc, Phước sớm nhận ra một bài toán tưởng chừng nhỏ nhưng đầy thách thức: làm thế nào để truyền dữ liệu từ hệ thống điều khiển DCS ra máy tính bên ngoài mà vẫn đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối. Từ trăn trở đó, anh đã phát triển giải pháp “Bộ cách ly quang thông tin một chiều” - sáng kiến mang tính đột phá, giúp hệ thống vận hành linh hoạt mà vẫn bảo toàn độ an toàn dữ liệu.

Sản phẩm ‘Make by EVN’ do kỹ sư Phạm Duy Phước và nhóm kỹ sư Thủy điện Đồng Nai phát triển - minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng trong EVNGENCO1

Giải pháp này được EVN công nhận và vinh danh với danh hiệu “Make by EVN” năm 2024, khẳng định tư duy sáng tạo xuất phát từ chính nhu cầu thực tiễn của nhà máy.

Không chỉ mang lại hiệu quả kỹ thuật, sản phẩm còn giúp tiết kiệm chi phí nhờ tận dụng thiết bị sẵn có và sự sáng tạo trong phương pháp cách ly truyền dữ liệu - minh chứng rõ ràng cho năng lực đổi mới xuất phát từ chính đội ngũ kỹ sư vận hành.

“Động lực của tôi luôn bắt đầu từ câu hỏi: liệu mình có thể làm tốt hơn không? Từ câu hỏi đó, nhiều ý tưởng đã nảy sinh - đôi khi không cần công nghệ quá đắt tiền, mà chỉ cần một góc nhìn mới cho vấn đề cũ”, anh Phước bày tỏ.

Thắp lửa đổi mới từ những con người bình dị

Không dừng lại ở một sáng kiến đơn lẻ, kỹ sư Phước và đồng nghiệp tại Thủy điện Đồng Nai tiếp tục dấn thân vào những dự án mang tầm chiến lược hơn.

Năm 2025, anh Phước đảm nhận vai trò chủ trì đề tài khoa học - công nghệ cấp Tổng công ty: “Nghiên cứu phương pháp xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn dữ liệu lớn (Big Data) tại nhà máy thủy điện - ứng dụng phân tích, chẩn đoán dữ liệu quan trắc hồ chứa”.

Trong bối cảnh dữ liệu từ hệ thống SCADA, DCS, cảm biến và quan trắc đập ngày càng lớn và phân tán, đề tài của anh hướng tới việc xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung - chuẩn hóa - bảo mật, giúp khai thác tối đa giá trị thông tin, hỗ trợ công tác vận hành, cảnh báo sớm rủi ro và ra quyết định chính xác hơn.

“Dữ liệu là tài sản sống. Khi biết cách khai thác, nó sẽ trở thành “bộ não thứ hai” hỗ trợ con người trong mọi quyết định kỹ thuật”, anh Phước cho hay. Với hướng đi đó, sáng kiến của Phước không chỉ giải quyết bài toán hiện tại mà còn mở ra con đường tiến tới vận hành thông minh - một bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số của EVNGENCO1.

Kỹ sư Phạm Duy Phước (giữa) cùng các đại biểu chia sẻ tại Hội nghị “Đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong hành trình Văn hóa EVNGENCO1”

Hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần đổi mới của EVNGENCO1

Từ một kỹ sư trực tiếp xử lý sự cố kỹ thuật, Phạm Duy Phước đã trở thành hình mẫu tiêu biểu của tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành điện: luôn quan sát, đặt câu hỏi và dấn thân tìm lời giải.

Anh Phước không chỉ đóng góp bằng các giải pháp kỹ thuật cụ thể, mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo đến đồng nghiệp - rằng đổi mới không phải là việc của ai khác, mà là hành động mà mỗi người có thể bắt đầu từ chính vị trí của mình.

Kỹ sư Phạm Duy Phước - người trẻ mang tinh thần dám nghĩ, dám làm - trong công việc thường ngày tại Công ty Thủy điện Đồng Nai

Hội nghị “Đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực” đã khép lại, nhưng hành trình của những con người như Phước chính là điểm mở cho phong trào đổi mới sáng tạo lan tỏa rộng hơn - từ phòng điều khiển đến nhà xưởng, từ kỹ thuật đến quản trị, từ sáng kiến cá nhân đến giá trị chung của EVNGENCO1.

PT