Theo thông báo kết quả kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) ngày 14/11, HĐND tỉnh khóa XIV đã xem xét nhiều nội dung quan trọng. Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thẩm tra bảo đảm đúng quy định. Trên cơ sở thảo luận thẳng thắn của các đại biểu, kỳ họp đã thống nhất thông qua 11 nghị quyết.

Một trong số đó là nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2025-2030.

Trẻ mầm non sẽ được uống sữa tại trường học đến hết năm 2030. Ảnh: Phạm Công

Đối tượng áp dụng là trẻ em nhà trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi, trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học được bố, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho tham gia chương trình. Chính sách áp dụng tại tất cả cơ sở giáo dục có các nhóm đối tượng trên.

Định mức hỗ trợ là 110 ml sữa cho mỗi trẻ nhà trẻ và 180 ml cho mỗi trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học.

Việc hỗ trợ sữa được tính theo số ngày thực học tại cơ sở giáo dục, nhưng không vượt quá 175 ngày trong một năm học.

Chính sách này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2030. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước 100%.

Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh ban hành chính sách hỗ trợ sữa uống cho trẻ em tại trường học, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, cải thiện thể lực, sức khỏe, giảm suy dinh dưỡng và góp phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.