Lần đầu tiên Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Nghệ thuật Sofia Art tổ chức cuộc thi “Việt điệu trăng thanh”, nhằm khuyến khích học sinh phổ thông thể hiện tài năng, sáng tạo và niềm tự hào với âm nhạc dân tộc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Ngày hội 50 năm giáo dục TPHCM”, ghi dấu hành trình nửa thế kỷ vun bồi tri thức, nhân cách, văn hóa và nghệ thuật cho học sinh thành phố.

Khác với những cuộc thi âm nhạc học đường thông thường, “Việt điệu trăng thanh” được thiết kế theo mô hình đa tầng, kết hợp giữa thi tài năng - đào tạo chuyên sâu - giao lưu nghệ thuật. Thí sinh không chỉ được trình diễn mà còn được học hỏi, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về giá trị của âm nhạc truyền thống. Các em có thể lựa chọn trình diễn hát, múa hoặc chơi nhạc cụ dân tộc, theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.

NSƯT Hải Phượng - Trưởng khoa Nhạc cụ dân tộc sẽ là giám khảo cho cuộc thi do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức

Cuộc thi gồm ba vòng với nhiều hoạt động phong phú:

Vòng 1: Âm hưởng dân gian, diễn ra từ ngày 11 đến 30/11, thí sinh gửi video dự thi, Ban tổ chức chọn 30-50 tiết mục xuất sắc vào vòng trong.

Vòng 2: Trăng Việt tỏa sáng, là giai đoạn đào tạo chuyên sâu, nơi các thí sinh được hướng dẫn bởi nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc dân tộc và cố vấn nghệ thuật. Đêm chung kết xếp hạng dự kiến tổ chức ngày 22/1/2026 tại Nhà hát Bến Thành.

Hội đồng giám khảo gồm những người nổi tiếng như NSƯT Hải Phượng, Trưởng khoa Nhạc cụ dân tộc, Nhạc viện TPHCM; NSND Hà Thế Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Múa TPHCM; Nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng, Giám đốc Nghệ thuật Sofia Art; và Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm.

Sở GD-ĐT TPHCM xác định “Việt điệu trăng thanh” không chỉ là một cuộc thi, mà còn là bước đi tiên phong trong hành trình đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, giúp học sinh hiểu hơn, yêu hơn và tự hào hơn về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo Chiến lược phát triển giáo dục TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thành phố hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện học sinh, khơi dậy năng lực sáng tạo, kỹ năng hội nhập và năng khiếu nghệ thuật.

Đến năm 2030, 100% học sinh phổ thông được định hướng biết chơi ít nhất một môn nghệ thuật hoặc nhạc cụ.