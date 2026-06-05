Điểm chung trong lựa chọn ấy chính là cách họ chuyển hóa kinh nghiệm, kỹ năng và tư duy được rèn luyện trong môi trường ngân hàng thành lợi thế để phát triển xa hơn trong một lĩnh vực mới.

Bùi Thị Thu Hà: Khi “làm tốt” không còn là đủ

Ở vị trí giao dịch viên ngân hàng, chị Bùi Thị Thu Hà từng nằm trong top 19 giao dịch viên xuất sắc của toàn hệ thống. Công việc ổn định và môi trường chuyên nghiệp, nhưng càng làm tốt, chị càng nhận ra mình đang đi trên một lộ trình có giới hạn rõ ràng.

“Tôi là kiểu người luôn muốn biết mình còn có thể làm được tới đâu”, chị Hà nói.

Ngành bảo hiểm mang đến cho chị một không gian khác - nơi nỗ lực cá nhân có thể chuyển hóa thành kết quả rõ ràng hơn, và mỗi khách hàng là một hành trình tài chính riêng cần sự đồng hành lâu dài. Sự gia tăng nhu cầu bảo vệ và hoạch định tài chính trong xã hội cũng cho chị thấy đây là lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn.

Sau gần 12 năm tại Manulife, chị đạt được nhiều kết quả và danh hiệu. Nhưng điều chị nhắc đến nhiều nhất không phải là thành tích, mà là cảm giác liên tục phát triển qua từng giai đoạn.

Vũ Thị Thanh Hương: Một quãng nghỉ để bật xa hơn

Sau nhiều năm nghỉ ở nhà chăm con, chị Vũ Thị Thanh Hương từng nghĩ việc quay lại thị trường lao động sẽ không dễ dàng.

Hơn 5 năm làm ngân hàng không bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, đó là nền tảng giúp chị nhanh chóng thích nghi với ngành bảo hiểm, từ tư duy tài chính, khả năng xây dựng niềm tin đến kỷ luật trong việc theo đuổi mục tiêu dài hạn.

Nếu ngân hàng mang đến kiến thức và tác phong chuyên nghiệp, thì bảo hiểm cho chị cơ hội ứng dụng những điều đó theo cách linh hoạt hơn, gần khách hàng hơn và có dư địa phát triển rộng hơn.

Sau 9 năm tại Manulife, chị Hương nhiều lần đạt danh hiệu MDRT, dẫn đầu tỉ lệ tuyển dụng, phát triển quản lý toàn quốc năm 2018 và là đại diện đầu tiên của Manulife Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị GAMA châu Á tổ chức ở Hồng Kông.

Với chị Hương, đây không phải là sự quay lại, mà là một bước tiến mới - nơi những gì đã tích lũy tiếp tục trở thành lợi thế để đi xa hơn.

Nguyễn Thị Vân: Biến sự chỉn chu trở thành lợi thế dẫn dắt

Trong ngân hàng, có những bộ phận trực tiếp làm việc với khách hàng, cũng có những bộ phận vận hành phía sau toàn bộ hệ thống. Chị Nguyễn Thị Vân thuộc nhóm thứ hai.

Nhiều năm làm ở khối vận hành tại một ngân hàng quốc tế giúp chị hình thành sự tỉ mỉ, kỷ luật và tư duy hệ thống. Nhưng cũng từ đó, chị bắt đầu mong muốn nhìn thấy rõ hơn giá trị của mình thông qua trải nghiệm khách hàng.

Khi chuyển sang bảo hiểm, chị tận dụng chính những thế mạnh này để xây dựng niềm tin với khách hàng - yếu tố cốt lõi trong lĩnh vực tài chính dài hạn.

Những phẩm chất từng được xem là “hậu trường” trong ngân hàng lại trở thành lợi thế rõ rệt trong vai trò tư vấn. Sự chỉn chu và bền bỉ giúp chị phát triển đội ngũ và trở thành một quản lý trẻ tại Manulife với nhiều thành quả ấn tượng.

Ba câu chuyện, ba hành trình chuyển mình khác nhau, nhưng có một điểm chung: kinh nghiệm từ ngân hàng không mất đi, mà trở thành nền tảng cho chặng đường tiếp theo.

Với những người từng làm ngân hàng, chuyển sang bảo hiểm không đồng nghĩa với việc bắt đầu lại từ con số 0. Đó là cách mở rộng giá trị từ những gì đã tích lũy, từ hiểu biết tài chính, kỷ luật nghề nghiệp đến khả năng xây dựng niềm tin với khách hàng.

Nếu ngân hàng trang bị nền tảng chuyên môn và tác phong làm việc bài bản, thì bảo hiểm mở ra một không gian rộng hơn để những năng lực đó được phát huy: chủ động hơn trong hành trình nghề nghiệp, linh hoạt hơn trong cách làm việc và gần khách hàng hơn trong vai trò tư vấn.

Chuyển hướng, vì vậy, không phải là rời bỏ thế mạnh cũ, mà là đưa những thế mạnh ấy vào một môi trường mới - nơi kinh nghiệm sẵn có có thể tiếp tục tạo ra giá trị và đưa họ tiến xa hơn.

Tại Manulife, đội ngũ tư vấn viên được hỗ trợ phát triển năng lực một cách bài bản thông qua đào tạo chuyên môn, kỹ năng tư vấn và khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân, giúp họ phát triển toàn diện từ nền tảng kinh nghiệm tài chính sẵn có. Đồng thời, công ty cũng phát triển các giải pháp tài chính nổi bật như Xanh Phú Quý - sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư hướng đến nhu cầu bảo vệ, tích lũy và hoạch định tài chính dài hạn. Với những người có nền tảng ngân hàng, những giải pháp như Xanh Phú Quý mở ra thêm công cụ để phát huy khả năng tư vấn và đồng hành cùng khách hàng trong các kế hoạch tài chính dài hạn.

Ngọc Minh