Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 9 vừa thông báo về kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Hội An (Vietcombank Hội An).

Thời kỳ thanh tra đối với Vietcombank Hội An từ 1/1/2024 đến 28/2/2026. Nội dung thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu. Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng kiểm tra việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và công tác phòng chống rửa tiền.

Kết quả thanh tra cho thấy, Vietcombank Hội An đã bám sát và chấp hành tương đối tốt quy định của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ về hoạt động cho vay. Chi nhánh cũng cơ bản chấp hành quy định về xử lý nợ xấu và phòng chống rửa tiền.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Tổng nguồn vốn huy động, tổng dư nợ cho vay của chi nhánh tăng trưởng qua từng năm, chất lượng tín dụng đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh có lãi.

Bên cạnh kết quả đạt được, kết luận thanh tra cho thấy một số hồ sơ tín dụng còn hạn chế, thiếu sót nhất định trong khâu thẩm định và kiểm tra, giám sát vốn vay.

Một số hạn chế, thiếu sót được ghi nhận liên quan đến tài sản bảo đảm (như tần suất định giá lại chưa đúng theo quy định nội bộ).

Thanh tra cũng ghi nhận một số khoản vay tiềm ẩn rủi ro do khách hàng vay tại nhiều tổ chức tín dụng, hiệu quả kinh doanh thấp hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Cụ thể, thời hạn vay dài vượt thời hạn hiệu lực các hợp đồng cho thuê hoặc thuê phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiềm ẩn rủi ro trả nợ; khách hàng và người có liên quan vay nhiều tổ chức tín dụng, khó khăn trong việc quản lý, giám sát dòng tiền vay, tiềm ẩn rủi ro trong việc sử dụng vay vốn đúng mục đích;

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng hiệu quả chưa cao, lỗ lũy kế, tiềm ẩn rủi ro về khả năng trả nợ của khách hàng.

Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn, khả năng tự chủ tài chính thấp, gần như toàn bộ tài sản nằm ở hàng tồn kho và khoản phải thu, nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến dòng tiền của khách hàng bị thiếu hụt; hóa đơn chứng từ chưa đảm bảo chặt chẽ.

Căn cứ kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra đã yêu cầu Vietcombank Hội An báo cáo, giải trình về các hạn chế, thiếu sót; đồng thời đôn đốc chi nhánh kịp thời đề ra các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sai sót, hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Quá trình thanh tra không phát sinh xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã yêu cầu Vietcombank và Vietcombank Chi nhánh Hội An thực hiện 7 nội dung kiến nghị để khắc phục những hạn chế, thiếu sót giúp ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả.