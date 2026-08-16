Tú Oanh thu hoạch quả:

Tú Oanh sinh năm 1968, từng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ nhiều năm trước khi nghỉ hưu. Trên màn ảnh, chị được khán giả biết đến rộng rãi qua vai bà Bích trong Hương vị tình thân, Xoài trong Hoa sữa về trong gió, Đấu trí, Ngược đường ngược nắng và mới đây là bà Phụng trong Dưới ô cửa sáng đèn.

Tú Oanh khoe niềm vui khi thu hoạch quả trong vườn nhà.

Ngoài phim ảnh, Tú Oanh tìm niềm vui trong khu vườn ngập cây trái rộng 3.500m2 ven sông Hồng, ngày ngày nhổ cỏ, trồng rau, chăm cây trĩu quả. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh thu hoạch rau quả và nhận mình là người nông dân. Dù có những khi người đầm đìa mồ hôi chị vẫn cười vui, ví von được xông hơi miễn phí.

Diễn viên làm nông dân chính hiệu.

Đúng vào thời điểm dịch Covid-19, diễn viên Hương vị tình thân tìm một mảnh đất ven sông Hồng và bắt đầu nhịp sinh hoạt của một nông dân chính hiệu. Ban đầu chỉ là vài luống rau nhỏ, càng làm càng say mê. Sau gần 4 năm cải tạo, khu vườn rộng gần 3.500m2 đã phủ kín các loại trái như xoài, bưởi, bơ, hồng bì, khế, nhãn, chanh leo, chanh vàng... luôn được Tú Oanh hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân.

Tú Oanh tận hưởng niềm vui bên hoa trái trong vườn nhà.

Nữ diễn viên dành 1.000 m2 trồng rau theo mùa, rau gia vị như mồng tơi, cà tím, rau dền, rau ngót, rau muống, khoai lang, mướp, bầu, bí, sả, gừng, ớt, húng quế, tía tô, lá lốt... phục vụ bữa ăn hàng ngày. Vì lượng rau thu hoạch quá lớn nên nữ diễn viên còn lập một nhóm mang tên “Rau bà Oanh” gồm người thân, bạn bè yêu thích rau sạch. Mỗi khi có rau, quả thu hoạch, chị thông báo trong nhóm và mang đến cho những người đăng ký.

Nụ cười của người nông dân được mùa.

Tú Oanh cho đào giếng khoan, lắp hệ thống tưới tự động để chăm sóc vườn. Ngoài ra, chị vẫn thuê thợ làm vườn chuyên nghiệp hỗ trợ, để học hỏi kinh nghiệm từ họ. Những ngày không đi quay, nữ diễn viên thường dậy từ 5h để cuốc đất, nhổ cỏ. Những ngày nắng nóng, chị mặc đồ bảo hộ kín mít ra vườn để chăm cây trái, tận hưởng niềm vui sống giữa thiên nhiên. Tú Oanh cũng thoải mái chụp ảnh selfie với mặt mộc khoe nét đẹp lao động mỗi khi làm nông dân khiến khán giả thích thú.

Tú Oanh khi không làm nông dân.

Tú Oanh thu hoạch rau trong vườn nhà:

Ảnh, video: FBNV