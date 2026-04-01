Theo Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/3, Bộ Công Thương được giao đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học (E10), đồng thời rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 trong tháng 4/2026, góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng và tiết kiệm năng lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp đã sẵn sàng phân phối xăng E10 trên diện rộng từ tháng 4/2026.

Cụ thể, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, từ năm 2025, xăng E10 đã được bán ở gần 100 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp này. Quá trình triển khai thực tế cho thấy, xăng sinh học E10 được thị trường chấp nhận và không phát sinh vấn đề đáng kể.

Đến thời điểm này, PVOIL đã được cấp phép 13 địa điểm pha chế trên toàn quốc, trong đó có 7 điểm có thể pha chế liên tục với công suất lớn. Theo đó, doanh nghiệp có thể triển khai kinh doanh xăng E10 trên diện rộng giữa tháng 4, sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Nhiều doanh nghiệp triển khai bán xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu từ tháng 4/2026. Ảnh: PVN

Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) cũng cho biết sẽ triển khai bán xăng E10 trên toàn bộ hệ thống cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp từ đầu tháng 4, đồng thời sẵn sàng mở rộng cung ứng trong tháng 5 nếu các đối tác có nhu cầu. Bởi, nguồn xăng nền không gặp khó khăn, trong khi ethanol được cung ứng từ nguồn trong nước và có phương án nhập khẩu khi cần thiết.

Trong khi đó, Công ty CP Anh Phát Petro đã hoàn tất các điều kiện cơ bản để triển khai pha chế xăng E10. Doanh nghiệp dự kiến bắt đầu kinh doanh xăng E10 trên toàn hệ thống từ giữa tháng 4 năm nay.

Theo tổng hợp của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), năng lực pha chế của các hội viên hiện đạt khoảng 965.000 m3/tháng. Với năng lực này, ông Trịnh Quang Khanh, Tổng Thư ký VINPA khẳng định các doanh nghiệp hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu xăng sinh học trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, việc triển khai chuyển đổi sang xăng E10 đang gặp những nút thắt về quy chuẩn kỹ thuật, cần được tháo gỡ ngay, ông Khanh cho hay.

Cụ thể, về hàm lượng oxy, xăng trong nước gần như không có oxy, trong khi xăng nhập khẩu phổ biến ở mức 1,3-1,5%. Nếu giữ nguyên quy chuẩn hiện hành, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong pha chế.

Theo tính toán, nếu buộc sử dụng xăng nền không có oxy, giá xăng sinh học có thể tăng thêm khoảng 600-700 đồng/lít. Do đó, cần điều chỉnh quy chuẩn theo hướng linh hoạt, hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thị trường. Mức đề xuất khoảng 5-5,2% là phù hợp với thực tế.

Tổng Thư ký VINPA cũng nhấn mạnh, trong quá trình vận hành thực tế, do tồn chứa và vận chuyển, có thể xảy ra tình trạng xăng E10 giảm xuống mức E8. Theo ông, đây vẫn là sản phẩm đạt chất lượng, thậm chí được đánh giá tốt, nhưng nếu không có hướng dẫn rõ ràng, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro trong kiểm tra và xử lý.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng phản ánh, khi phối trộn thêm 10% ethanol, tổng hàm lượng oxy trong xăng E10 có thể vượt ngưỡng quy chuẩn hiện hành là 3,7%.

Trong một số trường hợp, hàm lượng oxy có thể lên tới 5,1-5,2%. Nếu quy chuẩn không được điều chỉnh tương ứng, việc sản xuất và cung ứng xăng E10, đặc biệt là các dòng xăng chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, Euro 5, sẽ gặp khó khăn, thậm chí không thể triển khai đồng bộ.

Saigon Petro cho rằng mức điều chỉnh hàm lượng oxy lên khoảng 4% trong dự thảo là chưa phù hợp, chưa tạo đủ dư địa cho hoạt động pha chế trong thực tế. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị cần sớm ban hành quy chuẩn mới với mức điều chỉnh hợp lý hơn và phải ban hành trước thời điểm triển khai lộ trình, để các đơn vị chủ động chuẩn bị.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khác cũng kiến nghị được tháo gỡ những khó khăn liên quan đến thủ tục cấp phép hệ thống pha chế, phòng thử nghiệm, chứng nhận hợp quy...

Theo các doanh nghiệp, nếu các điểm nghẽn này được tháo gỡ kịp thời, quá trình chuyển đổi sang xăng E10 hoàn toàn có thể diễn ra nhanh hơn và đồng bộ hơn trên toàn thị trường.