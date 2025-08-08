Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 vừa có thông báo kết luận phiên họp lần thứ ba của Ban.

Theo đó, Ban chỉ đạo của Chính phủ đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để hoàn thành sớm các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện xây dựng các cơ sở dữ liệu theo lộ trình, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" với tinh thần là bộ máy tinh gọn, dữ liệu kết nối, quản trị thông minh.

Các bộ, ngành, địa phương ưu tiên các dự án chuyển đổi số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đảm bảo khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số.

Ban Chỉ đạo yêu cầu nghiên cứu lựa chọn một tổng công trình sư về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, một tổng công trình sư về nghiệp vụ phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và doanh nghiệp công nghệ để xây dựng kiến trúc và chiến lược chuyển đổi số của bộ, ngành. Việc này hoàn thành trong tháng 9.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), ít nhất 30% chi phí tuân thủ TTHC, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025.

Chủ tịch các tỉnh, thành phố kiểm tra, chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng "cò làm giấy tờ" tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. UBND các tỉnh, thành khẩn trương nghiên cứu, báo cáo HĐND cấp tỉnh đẩy mạnh chính sách thu phí "0 đồng" đối với việc thực hiện TTHC trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của địa phương.

Thời điểm đánh giá công chức theo KPI

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ để quy định việc sử dụng thông tin đã tích hợp trên VNeID thay thế bản giấy, không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã có dữ liệu; khuyến khích người dân thực hiện 100% trên môi trường điện tử đối với 25 dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến ngày 1/10 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử là hình thức duy nhất.

Bộ Khoa học và Công nghệ cần triển khai Chiến lược thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai liên thông đơn thuốc từ các bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế, nhà thuốc để tích hợp đồng bộ trên VNeID, người dân được liên thông dữ liệu đơn thuốc và nhận thuốc tại nhà; thí điểm từ tháng 9 và triển khai chính thức trong tháng 10.

Ảnh: Thạch Thảo

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng để triển khai các hệ thống chiến lược, các sáng kiến đột phá trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong và ngoài nước, có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc, hoàn thành trong tháng 8; khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đề xuất việc theo dõi, đánh giá công chức theo KPI (tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức) để bắt đầu thực hiện từ 1/1/2026...

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế chủ trì xây dựng và triển khai giải pháp số hóa nhằm kiểm soát hiệu quả thực phẩm giả, thuốc giả, xác định đây là 2 lĩnh vực trọng điểm cần tuyên chiến và xử lý triệt để.